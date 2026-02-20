Destruyen represas ilegales en cauces hídricos de Caazapá y alertan que aún quedan al menos 15 “pira ñuha”

En un procedimiento realizado el jueves por la Fiscalía Ambiental y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) destruyeron dos represas ilegales conocidas como “pira ñuha” (trampa para peces), construidas en los cauces del arroyo Capiibary y del río Pirapó.

El operativo fue encabezado por la fiscal Liza Baeza, de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público, con sede en San Juan Nepomuceno.

La comitiva estuvo integrada además por técnicos del Mades, efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO), personal policial y bomberos del departamento.

Las estructuras ilegales estaban instaladas en el río Capiibary, en el distrito de Buena Vista, y habrían sido construidas por personas innominadas dedicadas a la pesca furtiva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según explicaron desde el Mades, las trampas consisten en represas levantadas con troncos y tacuaras extraídos del entorno natural, formando una especie de embudo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Allanan estancia por presunta contaminación del lago Acaray

Durante las crecidas del río, los peces ingresan a estas estructuras y luego quedan atrapados, lo que facilita su captura masiva e ilegal.

De acuerdo con los técnicos intervinientes, este tipo de práctica ocasiona una importante disminución de la fauna ictícola en la cuenca, afectando el equilibrio del ecosistema.

Las autoridades lograron destruir dos trampas ubicadas a unos 30 metros del puente sobre la ruta Buena Vista–San Francisco.

Sin embargo, advirtieron que aún permanecen al menos 15 presas precarias en el arroyo Capiibary y en el río Pirapó.

La proliferación de estas estructuras ilegales se suma a problemas de contaminación industrial que también impactan negativamente en los cauces hídricos del departamento. El arroyo Capiibary, así como los ríos Pirapó y Tebicuary, enfrentan la depredación sistemática de peces.

Lea más: Condenan a sojero brasileño por delitos ambientales en Eugenio A. Garay

Desde el Ministerio Público recordaron que la instalación de este tipo de represas constituye un delito ambiental grave, pasible de sanciones penales. Indicaron además que los controles y operativos continuarán en la zona con el objetivo de identificar a los responsables y frenar la pesca ilegal.

El procedimiento sigue en curso y no se descartan nuevas intervenciones en los próximos días.