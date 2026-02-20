Embajada de Brasil abre convocatoria para docentes de portugués en Asunción

La Embajada de Brasil en Paraguay, a través de su brazo cultural, el Instituto Guimarães Rosa (IGR) - Asunción, anunció la apertura de un proceso selectivo para la contratación de tres docentes especializados en la enseñanza de la lengua portuguesa.

Lea más: El Instituto Guimarães Rosa – Asunción abre convocatoria para proyectos culturales en 2026

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos de la representación diplomática por fortalecer la difusión del idioma y la cultura brasileña en territorio paraguayo.

Perfil del postulante y requisitos

La convocatoria está orientada a profesionales que busquen integrarse a una de las redes educativas más prestigiosas de la región. Los interesados deberán cumplir con los siguientes criterios:

Titulación: Contar con licenciatura en Educación, Lengua Portuguesa y/o Pedagogía.

Experiencia: Acreditar trayectoria previa en la enseñanza del portugués como lengua extranjera.

Plazo: Las carpetas y postulaciones serán recibidas hasta el 1 de marzo.

Sobre el Instituto Guimarães Rosa

El IGR no es solo una academia de idiomas; es el organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil encargado de la diplomacia cultural. Actualmente, la red cuenta con 24 unidades distribuidas en cuatro continentes, siendo la sede de Asunción un punto clave para la integración regional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Vocación de lenguaje: la destreza para comunicarse en varios idiomas

“El Instituto fue creado para la difusión de la cultura brasileña en el exterior, consolidándose como un puente fundamental entre ambas naciones”, destacan desde la Embajada de Brasil en Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Cómo postularse?

Los detalles específicos sobre la documentación requerida, las etapas del proceso y los criterios de evaluación se encuentran detallados en el siguiente enlace: https://www.gov.br/mre/pt-br/embaixada-assuncao/editais. Para consultas adicionales, la Embajada de Brasil pone a disposición su línea telefónica (021) 248-4000 y el correo electrónico brasemb.assuncao@itamaraty.gov.br.