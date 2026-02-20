Fuerza Aérea Paraguaya celebra 103 años: aseguran que se encuentran en un proceso de modernización

Al cumplirse 103 años de la Fuerza Aérea Paraguaya, desde la institución señalan que se encuentran inmersos en un ambicioso proceso de modernización que atraviesa la institución para responder a las amenazas del siglo XXI.

Narcotráfico y crimen organizado transnacional

Fullaondo destacó que la adquisición de nuevas aeronaves A-29 Super Tucano y radares de última generación permitirá, por primera vez en décadas, una cobertura efectiva y soberana del espacio aéreo.

“El objetivo principal es marcar presencia. Con estos medios, la Fuerza Aérea en cooperación con otras instituciones del Estado, podrá vigilar y controlar cada kilómetro de nuestro cielo, combatiendo directamente las rutas del crimen organizado”, afirmó.

Récord en evacuaciones

En 2023 se realizaron más de 130 evacuaciones aeromédicas, conectando las zonas más remotas del país con centros de salud de alta complejidad, incluso trasladando pacientes al exterior en coordinación con el Ministerio de Salud, indica.

Respecto a la “lucha contra el fuego”, comenta que ante el incremento de incendios forestales, la FAP despliega recursos aéreos críticos para proteger las reservas naturales.

Además, realizan traslado de víveres y evacuación de personas en zonas de inundaciones, trabajando de la mano con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Perfil del nuevo cadete

Para operar esta nueva tecnología, la FAP busca un perfil específico en sus filas. El comandante enfatizó que la formación de los futuros oficiales se basa en el ideal del patriotismo, la disciplina y el profesionalismo.

“Buscamos jóvenes con los valores que siempre adornaron al soldado paraguayo, pero preparados para los desafíos tecnológicos que exige la aviación moderna”, señaló.

Consultado sobre la viabilidad económica de este despliegue, aseguró que la institución cuenta con el respaldo presupuestario necesario para cumplir su misión.