Ministro de Defensa niega que huida de avioneta interceptada por la FAP sea una derrota

El pasado viernes, aviones caza de la Fuerza Aérea Paraguaya interceptaron una avioneta de origen boliviano que volaba de forma clandestina, presumiblemente transportando drogas.

Los cazas realizaron disparos de advertencia luego de que el piloto de la avioneta ignorara las órdenes de aterrizar y siguieron a la aeronave irregular hasta que esta bajó en un establecimiento sojero en la jurisdicción de Capitán Bado, departamento de Amambay, cerca de la frontera con Brasil.

Luego de un par de minutos en tierra, durante los cuales los cazas de la Fuerza Aérea realizaron más disparos de advertencia, la avioneta volvió a despegar y fue de nuevo seguida por los cazas hasta que escapó al espacio aéreo de Bolivia.

Las autoridades paraguayas afirman que la presión ejercida por los aviones de la Fuerza Aérea impidió que la avioneta descargue lo que transportaba. Sin embargo, fuentes de Capitán Bado contradicen la versión oficial y afirman que sí hubo descarga de la avioneta.

“Lecciones aprendidas”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, se ratificó en afirmar que el “hostigamiento” que ejercieron los cazas impidió que la presunta avioneta narco cumpliera con su cometido.

Recordó que la ley vigente no autoriza a la Fuerza Aérea a derribar aeronaves que vuelan en condiciones irregulares a menos que estas realicen algún “gesto hostil” que ponga en peligro a la aeronave militar interviniente.

Pero negó que el hecho de que la avioneta haya logrado escapar a Bolivia constituya “una victoria del crimen organizado” y añadió que el operativo de la semana pasada deja “lecciones aprendidas” que permitirán que la Fuerza Aérea tenga “mucho mejores resultados” en la lucha contra el narcotráfico.

Indicó que se logró la identificación de la aeronave, cuyos datos fueron transmitidos a las autoridades de Bolivia y Brasil, y agregó que “les estamos esperando de vuelta en caso de que se animen a venir y van a ser recibidos ya de otra forma”.

Ley de derribo

El ministro González argumentó que la ley que impide el derribo de aeronaves irregulares en el espacio aéreo paraguayo si estas no realizan acciones hostiles tiene sus ventajas, entre ellas prevenir que la Fuerza Aérea destruya aeronaves “inocentes” que simplemente no siguieron protocolos formales.

Puso como ejemplo vuelos cortos entre estancias en el Chaco que suelen realizarse sin notificación a las autoridades aeronáuticas o incluso avionetas de fumigación en establecimientos agrícolas.

“No podemos meterles bala a todos, vamos a matar gente inocente”, dijo. “Si no tuviéramos esa limitación (de la ley) podríamos haber cometido algún hecho irregular nosotros”.