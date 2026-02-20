Maestro rural desafía al ministro Luis Ramírez a enseñar en el interior para sentir la realidad

A través de las redes sociales circula un video en donde se observan elementos de limpieza y pinturas en una sala de clase, en la cual están realizando los trabajos correspondientes de limpieza y pintura de pizarrón.

En el video se escucha al docente, quien es Roberto Ayala, desafiando al ministro de Educación, Luis Ramírez, a ir al interior del país a ejercer la profesión de docente, ya que según él, a sus 57 años aún no se quiere jubilar.

“A mis 57 años aún no me quiero jubilar, dice nuestro ministro de Educación, Luis Ramírez. Cómo quisiera verte, señor ministro, que vengas a limpiar tu sala de clase, a pintar el pizarrón y que de tu propio bolsillo compres todos los elementos”, dice en el video Ayala.

“Nosotros, los maestros de la campaña, tenemos un ventilador que apenas sopla. Cómo quisiera que vengas aunque sea una semana para que veas cómo impartimos enseñanzas a los estudiantes en el interior. Te puedo asegurar que en una semana vas a salir corriendo y pedirás tu jubilación muy rápido”, se menciona en el video.

Al consultarle sobre el video, el docente mencionó que grabó en una de las escuelas de una de las compañías del distrito de San Miguel, Misiones, cuando fue a ayudar a una de sus colegas para la limpieza de la sala de clase, como también renovar la pintura del pizarrón para de esa manera ofrecer un ambiente acorde a los estudiantes al arrancar las clases el próximo 23 de febrero.

“El ministro de Educación se jacta de que él es una persona sana y que todavía tiene las pilas cargadas a los 57 años y que estaría en condiciones de seguir enseñando, por eso yo le invito a que haga una praxis a la realidad, porque es muy fácil hablar desde las cuatro paredes de una oficina”, dijo Ayala.

“El ministro no sabe la realidad, lastimosamente vive en una burbuja donde la experiencia laboral le da el argumento para opinar sobre una realidad totalmente distinta a lo que él vive, ya que tiene una experiencia de instituciones privadas de la capital del país, pero evidentemente nunca vino al interior a ver la realidad en que viven los docentes reales", finalizó