On the record podcast de ABC: Minerales esenciales, geopolítica y fragilidad institucional

On the record, el podcast de ABC Color, aborda en su segundo capítulo el tema de Paraguay dentro de la cadena de suministro de minerales esenciales y tierras raras mediante el memorando de entendimiento que firmó con los Estados Unidos a principios de este mes.

Este acuerdo, no vinculante, abre la puerta para la explotación de la minería estratégica que apunta a proveer insumos vitales para la ciberdefensa, la alta tecnología y la transición energética, pero al mismo tiempo plantea y pone a prueba nuestra capacidad institucional para gestionar una industria de alto impacto ambiental.

Sobre el tema, el abogado Ezequiel Santagada (especialista en derecho ambiental) conversa con la periodista Marta Escurra sobre los alcances jurídicos y medioambientales de esta movida geopolítica de los Estados Unidos en medio de la guerra comercial entre Washington y Pekín en la que china domina las reservas minerales con una reserva de más del 80%.

Así las cosas, Estados Unidos encuentra en Paraguay un “proveedor confiable” para asegurar suministros críticos para la fabricación, por ejemplo, de aviones de combate F-35 de quinta generación, en procesadores para Inteligencia Artificial o en motores de autos eléctricos.

On the record profundiza los alcances legales de este acuerdo y Santagada remarca entre otras puntos que para que esta oportunidad sea viable, Paraguay debe superar un marco legal ambiental que data de 1993, diseñado en aquel entonces “a las apuradas” para cumplir con requisitos de préstamos internacionales.

En la actualidad, un proyecto de minería compleja es evaluado bajo los mismos parámetros que una estación de servicio o un taller mecánico, una situación que Santagada considera insuficiente para los riesgos que implica la extracción de minerales críticos.