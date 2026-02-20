¿Qué hará Salud ante incumplimiento de lavandería en el Hospital de Oviedo?

Tras días de sospecha, ayer el Consorcio Dylav admitió que el lavado de sábanas no se realiza en las instalaciones del Hospital General de Coronel Oviedo, dependiente del Ministerio de Salud Pública, pese a que el contrato implica la instalación dentro del nosocomio.

Al respecto, ell viceministro de Atención Integral de la Salud, Saúl Recalde, confirmó que la empresa adjudicada debía montar en el hospital equipamientos industriales para el lavado, secado, desinfección y acabado de la ropa hospitalaria. Sin embargo, admitió que los plazos establecidos no fueron cumplidos debido a dificultades logísticas alegadas por el consorcio.

Recalde señaló que, mientras no se instale la planta, el contrato contempla un mecanismo de respaldo que permite mantener el servicio sin interrupciones. Actualmente, el lavado y procesamiento de la ropa se realiza fuera del hospital, con logística y sobrecostos asumidos íntegramente por la empresa, aseveró.

El viceministro hizo énfasis en que esta modalidad no genera sobrecostos para el Ministerio de Salud, ya que todos los gastos adicionales son absorbidos por el prestador del servicio. Además, aseguró que la provisión se cumple de lunes a lunes y en tiempo y forma.

Posible rescisión y evaluación jurídica

Sobre qué medidas puede tomar la institución ante el incumplimiento del contrato, el Viceministro indicó que el Ministerio puede emplazar a la empresa para exigir el cumplimiento del contrato y, de persistir el incumplimiento, evaluar una eventual rescisión.

No obstante, advirtió que esta decisión debe analizarse con cautela para evitar nuevos procesos administrativos, considerando que el servicio funciona con normalidad.

Asimismo, confirmó que la empresa mantiene el compromiso de instalar la planta industrial requerida. “La empresa se compromete a esa instalación, que ya había alegado en una documentación algún problema logístico en relación a la provisión e instalación en el hospital”, agregó en ABC Cardinal.

Hijo de senador aliado al cartismo y plazos vencidos

El 10 de diciembre de 2024, el Consorcio Dylav –cuyo principal accionista es Juan Carlos Pettengill, hijo del senador colorado aliado al cartismo,Luis Alberto Pettengill– firmó el acuerdo con el MSP en el marco de la licitación para el servicio de lavado con provisión de sábanas en el hospital de Coronel Oviedo por un plazo de seis años. El contrato era por un monto máximo de G. 34.000 millones.

La firma tenía un plazo máximo de cuatro meses para la instalación del centro de lavado dentro del hospital. Sin embargo no existen ni rastros de las máquinas en el nosocomio.