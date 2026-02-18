Sin rastros del centro de lavado en Hospital del MSP de Coronel Oviedo

El diputado colorado Mauricio Espínola realizó ayer una visita sorpresa al Hospital General de Coronel Oviedo, dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSP), con el objetivo de verificar el funcionamiento del centro de lavado que debía montar el Consorcio Dylav, ligado a Juan Carlos Pettengill, hijo del senador colorado Luis Alberto Pettengill.

Sin embargo, este sitio descripto en el contrato de la cartera sanitaria por G. 98.300 millones (US$ 14,5 millones) por servicio de lavado con provisión de sábanas en dos nosocomios públicos estaba bajo llave, según denunció el legislador a través de un video publicado en sus redes.

Un equipo de ABC buscó el lunes último igualmente conocer el lugar, pero se le negó el acceso bajo la excusa de “área restringida”.

Además de verificar el cumplimiento del contrato firmado por el MSP, la intención –según Espínola– es conocer las instalaciones de ese lugar, atendiendo que el Instituto de Previsión Social (IPS) justificó los sobreprecios en un llamado idéntico, por G. 160.000 millones (US$ 23 millones), mencionando las características del acuerdo de la cartera sanitaria.

Según la previsional, los montos –en su caso– tienen un recargo de hasta el 94% porque el MSP adjudicó el servicio con el montaje de los centros de lavado en los hospitales de Coronel Oviedo y del Sur (Encarnación). El IPS, por su parte, dice que estipuló el flete que pagará desde sus siete nosocomios hasta los locales de los consorcios adjudicados.

Sin llaves ni copias

El legislador colorado fue recibido por la directora del centro asistencial, Lorena Ocampos, quien le informó que no podía darle el acceso directo al área de lavandería porque el consorcio adjudicado era el único que tenía las llaves del espacio dentro del hospital público.

“La máquina va a ser imposible ver porque la empresa ya se retiró (...) una vez que hay una empresa adjudicada, que en este caso es Dylav, ellos son los portadores de las llaves (…), afuera en el pasillo lo que vas a poder ver el rótulo de lavandería”, justificó Ocampos pese a ser la encargada de todo el nosocomio público.

El diputado hizo un recorrido y llegó hasta la puerta de acceso del supuesto centro de lavado. Una vez allí la directora del hospital declaró: “Esta es la lavandería. No sabría yo decirte si se cumple con todas las especificaciones porque las maquinarias van llegando, porque realmente tuvieron inconvenientes en los primeros meses”.

Finalmente, Ocampos habló de una prórroga que pidió la empresa adjudicada debido a la demora de algunas máquinas. “Hay equipos que ya están todos instalados y hay otros que no”, dijo dejando en evidencia de esta manera que el centro de lavado aún no estaría funcionando en el sito y el servicio realmente se realiza en el local del consorcio adjudicado.

Lo cierto es que por esa logística es a COSTO CERO para el MSP, mientras que la previsional como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) defienden precios inflados en la otra licitación idéntica.

El contrato con el Consorcio Dylav se firmó el 10 de diciembre de 2024 y tenía un plazo de 120 días (4 meses) para el montaje del centro del lavado en el Hospital de Coronel Oviedo. Es decir, en unos cuatro meses. El acuerdo con el Consorcio Industrias Médicas para el Hospital del Sur, por su parte, se refrendó el 26 de febrero de 2025.