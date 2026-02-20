Admiten que lavado de sábanas no se hace en el Hospital de Coronel Oviedo

“El lavado nosotros lo realizamos en la planta industrial, que sería Lavatt, y está en Asunción”, admitió ayer a ABC Daniela Piraggini, encargada administrativa del Consorcio Dylav (Dysa Healthcare SA y Lavatt SA) en el Hospital General de Coronel Oviedo, dependiente del MSP. Así se confirman las sospechas sobre la falta de funcionamiento de un centro de lavado en ese centro asistencial.

“Nosotros acá hacemos el retiro de las prendas sucias del hospital y también se le hace la entrega de las sábanas limpias”, explicó la funcionaria, contradiciendo las primeras declaraciones de la directora del hospital de Coronel Oviedo, doctora Lorena Ocampos.

Al preguntársele sobre los equipos que debían ser montados en el centro asistencial de acuerdo al contrato firmado con la cartera sanitaria, dijo que esa respuesta ya deben darla los jefes que están en Asunción.

Incumplimiento revelador

El 10 de diciembre de 2024, el Consorcio Dylav –cuyo principal accionista es Juan Carlos Pettengill, hijo del senador colorado aliado al cartismo, Luis Alberto Pettengill– firmó el acuerdo con el MSP en el marco de la licitación para el servicio de lavado con provisión de sábanas en el hospital de Coronel Oviedo por un plazo de seis años. El contrato era por un monto máximo de G. 34.000 millones.

La documentación establecía en forma específica que el centro de lavado debía ser montado por el adjudicado, en ese caso Dylav, dentro del hospital y debía estar listo para prestar los servicios en un plazo máximo de 120 días hábiles desde la emisión de la orden de servicio; es decir, en un poco más de cuatro meses.

Entre los equipos mínimos que debía contar la contratista están lavarropas industrial para uso hospitalario con barrera sanitaria, secarropas industrial para uso hospitalario y planchadora industrial. En el hospital de Coronel Oviedo, sin embargo, no hay rastros de esas máquinas, por lo que el consorcio estaría incurriendo en incumplimiento contractual con la cartera sanitaria.

Aunque el contrato igualmente establecía que el lavado, desinfección y acabado a los efectos de garantizar la prestación continua podrán realizarse, por causa técnica o logística que lo justifique, por aumento de demanda u otros motivos justificados, incluso en instalaciones de la empresa contratista que sean externas a la central de lavandería del hospital. En estos casos la firma contratista deberá absorber el costo del transporte y la logística.

En resumen, en más de un año de vigencia del acuerdo, la empresa habría costeado por la logística de movilidad desde el hospital de Coronel Oviedo hasta su planta en Asunción y viceversa.

Este aparente incumplimiento contractual y aplicación de otro punto del contrato dejan al descubierto el sobreprecio del Instituto de Previsión Social (IPS) en una licitación idéntica y donde los adjudicados son los mismos que el MSP.

La previsional adjudicó al Consorcio Dylav (Juan Carlos Pettengill) con el Lote 1, correspondiente al servicio de lavado con provisión de sábanas en el hospital Ingavi (Fernando de la Mora, Dpto. Central). El contrato previsto es por un monto máximo de G. 80.000 millones.

En el caso del IPS, Dylav aparece con precios con incrementos de hasta el 90% con respecto al MSP. El gerente de Salud de la previsional, doctor Derlis León, defendió el sobreprecio aduciendo un supuesto flete. Sin embargo, ante la actual forma de ejecución del acuerdo con la cartera sanitaria esta argumentación queda completamente desvirtuada.

Invitan al titular del IPS

La Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por el senador Colym Soroka (ANR, aliado cartista), invitó para el próximo martes al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, para que rinda cuentas sobre la serie de supuestas irregularidades que pesan en su administración y la crisis en la institución. La convocatoria se da luego de que un grupo de diputados exigiera a Soroka una reunión urgente con el titular del ente previsional.

Uno de los aspectos que urgen explicación tiene que ver con el contrato de servicio de lavado con provisión de sábanas hospitalarias, que prevé una erogación máxima de G. 160.000 millones por 48 meses (equivalente a G. 40.000 millones anuales y G. 3.333 millones mensuales).

Se piden informes sobre metodología de cálculo utilizada para determinar el monto global proyectado, cantidad total de camas hospitalarias consideradas en la proyección económica, cantidad promedio de rotaciones diarias estimadas y costo unitario proyectado por cama por día bajo el modelo tercerizado adoptado.

Asimismo, considerando la existencia de infraestructura y equipamiento propio y la adjudicación de insumos textiles en 2024 por montos aproximados de G. 3.657.000.000 (ID 446253), se solicita precisar si se realizó un estudio técnico y económico comparativo entre el modelo propio y el modelo tercerizado.