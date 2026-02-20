Video: incendio de pastizal alcanzó estación de servicios en Ypacaraí

El siniestro se inició como un incendio de pastizal y, favorecido por el viento, avanzó hacia la estación de servicios Puma Energy, ubicada en el kilómetro 42 de la Ruta PY02.

El voluntario Óscar Galeano, de la 10ª Compañía de Ypacaraí, explicó que se trató de un incendio de interfase —cuando el fuego rural impacta en infraestructura urbana— que consumió un quincho con techo de paja, parte de la estructura edilicia del minimarket y la carreta de un tractocamión estacionado en el lugar.

Las llamas llegaron a zonas críticas, como las bocas de carga y los respiraderos de los tanques de combustible, además de afectar el ingreso de la alimentación eléctrica de la estación.

Evacuación y apoyo regional ante falta de móviles

Conductores lograron retirar a tiempo varios camiones que estaban aparcados en el predio, evitando mayores pérdidas.

Galeano reconoció que en la primera fase el fuego se salió de control, en parte porque la compañía local no cuenta actualmente con móviles de agua operativos, ya que están en talleres por averías. Los primeros en llegar fueron una ambulancia y un vehículo de rescate.

Posteriormente, arribaron móviles de agua y unidades forestales de compañías de Itauguá, Capiatá, San Bernardino, Caacupé y Eusebio Ayala, bajo la coordinación de mandos regionales.

Abastecimiento desde un arroyo

En total trabajaron cerca de 20 vehículos de emergencia, entre camiones cisterna y móviles forestales. Ante la afectación eléctrica de la estación, que impidió utilizar sus propias bombas de agua, los bomberos implementaron un sistema de abastecimiento desde un arroyo cercano al desvío a San Bernardino.

Mediante un esquema de “carrusel” de cisternas, lograron trasladar el agua hasta el foco principal y contener el avance del fuego.

Tras intensas horas de labor, el incendio fue controlado y se evitó que la estación de servicios fuera consumida en su totalidad.