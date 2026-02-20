Yaguarón: Fiscal imputa y solicita prisión preventiva para la “Reina del Abigeato” y su presunta banda criminal

El representante del Ministerio Público, José Silguero Denis, formuló imputación contra Sonia Elizabeth Bogado Araujo, de 46 años, conocida por los investigadores de la Lucha contra el Abigeato como la “Reina del Abigeato”, domiciliada en el Km. 23, Rojas Cañada, de la ciudad de J. Augusto Saldívar.

Asimismo, imputó a Fidel Abilio Cáceres Romero, de 40 años, domiciliado en el barrio Reducto de la ciudad de San Lorenzo; y a Francisco Eduardo Martínez, alias “Coyote”, de 32 años, también domiciliado en San Lorenzo.

En su acta de imputación, el agente fiscal señaló que los imputados estarían involucrados en el supuesto hecho de abigeato ocurrido en la madrugada del 5 de julio de 2025, en la compañía Peguahó de Yaguarón. Fue cuando los procesados Cáceres Romero y Martínez habrían sustraído tres animales vacunos de la propiedad de la víctima, Diego Augusto Bernal Rojas.

El representante del Ministerio Público solicitó a la jueza de Garantías de Paraguarí, Digna Ocampos, la prisión preventiva para los imputados.

Los procesados habrían hurtado tres animales vacunos —dos de raza Holando y uno de raza Jersey— y posteriormente faenaron en un camino vecinal, donde dejaron restos como la cabeza, bostas y ubres, luego de cortar el cerco perimetral de alambre para perpetrar el hecho.

Según los antecedentes, la carne habría sido trasladada hasta un local comercial ubicado en el Km 23, Rojas Cañada, de la ciudad de Capiatá.

Esquema criminal

La investigación también refiere la posible existencia de un esquema criminal, en el cual los presuntos autores se habrían encargado del hurto, faenamiento y traslado del ganado, mientras que la propietaria del establecimiento habría recibido el producto para su venta.

Los investigadores sospechan su eventual participación en hechos similares en los distritos de Central, Cordillera, y los distritos de Yaguarón y Paraguarí.

Sonia, la “Reina del Abigeato”, cuenta con otro antecedente por un hecho similar. La misma había sido remitida a la Penitenciaría de Misiones el 24 de diciembre pasado, tras ser capturada en la operación “Lobo Gris” del Departamento de Lucha Contra el Abigeato de la Policía Nacional.

Sobre dicho caso, la mujer había obtenido arresto domiciliario el pasado 2 de enero del presente año. Ahora enfrentará un nuevo proceso por el cual fue nuevamente imputada, y el fiscal solicitó otra vez la prisión preventiva para ella y sus dos supuestos cómplices.

Modus operandi

En cuanto al modus operandi, Sonia sería propietaria del autoservice Gonzalito, ubicado en el barrio Santa Catalina de Capiatá, donde presuntamente operaba un punto de comercialización de productos cárnicos de origen ilícito, vinculado a la misma estructura criminal dedicada al abigeato.

Según los investigadores, este grupo identificaba a sus víctimas, principalmente pequeños productores o granjeros. Posteriormente sacrificaban los animales en el campo, los faenaban en el mismo lugar y trasladaban la carne directamente hasta el autoservice para su venta.