Ypacaraí: denuncian que media calzada de la ruta PY02 está bloqueada por las lentas obras de recapado en el desvío a Patiño

De acuerdo con los testimonios, el inconveniente se registra desde mediados de esta semana y afecta principalmente a quienes utilizan este acceso para trasladarse hacia sus lugares de trabajo, centros educativos y otras actividades cotidianas. Las labores que se desarrollan en esta vía forman parte de un mejoramiento encarado por el consorcio Rutas del Este, integrado por Sacyr y Ocho A, según los datos.

El Consorcio Rutas del Este está representado por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador colorado Luis Alberto Pettengill, propietario de la empresa Ocho A.

El ciudadano Carlos Álvarez mencionó que, desde el miércoles, se está perdiendo mucho tiempo en el tránsito, pese a que el tramo intervenido sería de aproximadamente 20 metros. Según explicó, la falta de una adecuada organización del paso vehicular genera embotellamientos y obliga a los conductores a esperar varios minutos para poder avanzar.

Los trabajos avanzan de forma muy lenta, pese a la gran cantidad de obreros que, por momentos, se muestran en el lugar, explicó.

“Se está perdiendo mucho tiempo por unos 20 metros de recapado en la zona, obstaculizando el tránsito y dificultando la circulación de vehículos. Desde que se inauguró, hace dos años más o menos, ya arreglaron como diez veces”, cuestionó.

El vecino también expresó su preocupación por la reiteración de intervenciones en el mismo sector, señalando que la vía fue habilitada hace relativamente poco tiempo y que, sin embargo, ya fue objeto de múltiples reparaciones, lo que genera dudas sobre la calidad de los trabajos realizados.

Se reclama orden

Conductores que circulan por el lugar coincidieron en que las obras son necesarias para mejorar la infraestructura vial, pero reclamaron mayor previsión y señalización, así como la presencia de personal que ordene el tránsito para reducir las demoras, especialmente en horarios pico.

Los usuarios esperan que los trabajos concluyan en el menor tiempo posible y que las autoridades correspondientes brinden una solución definitiva que evite nuevas intervenciones en el corto plazo, considerando que se trata de una ruta utilizada por numerosos pobladores de la zona.

Nancy Garay, encargada de Comunicación de Rutas del Este, informó este viernes que actualmente se están ejecutando trabajos de reparación de pavimento, que incluyen fresado y posterior extendido asfáltico, en un tramo de aproximadamente 70 metros, a la altura del Kilómetro 39,4 de la calzada descendente, en la travesía urbana de Ypacaraí.

Explicó que estas intervenciones forman parte de las tareas rutinarias de mantenimiento de la ruta PY02 y tienen como objetivo mejorar las condiciones de circulación en la zona.

Asimismo, señaló que la culminación de los trabajos está prevista para mañana, sábado, siempre y cuando no se presenten condiciones climáticas adversas que puedan retrasar el cronograma.

