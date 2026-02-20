Nacionales
20 de febrero de 2026 - 11:42

Incendio en Ypacaraí: trabajador de surtidor pide conciencia tras susto por fuego que llegó hasta un galpón

Así quedó el galpón del surtidor afectado por un incendio de pastizal en Ypacaraí.
Así quedó el galpón del surtidor afectado por un incendio de pastizal en Ypacaraí.Faustina Agüero

El incendio de gran magnitud registrado anoche en el kilómetro 42 de la ruta PY02, en la zona de Ypacaraí, generó momentos de tensión para trabajadores de un surtidor cercano, luego de que las llamas provenientes de un pastizal avanzaran rápidamente hasta las instalaciones del local.

Por Faustina Agüero

Eladio Contreras, trabajador del establecimiento, relató que el siniestro provocó gran susto entre quienes se encontraban en el lugar, debido a que el fuego se propagó con rapidez y alcanzó un galpón del surtidor. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque sí daños materiales.

Según comentó, la situación pudo haber sido mucho más grave si las llamas llegaban hasta los tanques de combustible, por lo que destacó la rápida intervención de los bomberos para evitar una tragedia.

Así se observaba el voraz incendio de pastizal registrado anoche en el kilómetro 41 de la ruta PY02, en Ypacaraí, que generó gran humareda y complicaciones en la circulación.
Así se observaba el voraz incendio de pastizal registrado anoche en el kilómetro 41 de la ruta PY02, en Ypacaraí, que generó gran humareda y complicaciones en la circulación.

Instan a tomar conciencia

El trabajador aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia, señalando que este tipo de incendios suele repetirse en la zona a causa de la irresponsabilidad de algunas personas.

Indicó que, en muchos casos, los focos ígneos se originan por colillas de cigarrillos arrojadas al costado de la ruta o por la quema de basura, que luego se descontrola y se expande, generando situaciones de riesgo como la ocurrida anoche.

Finalmente, insistió en la importancia de evitar estas prácticas, especialmente en jornadas de altas temperaturas y con presencia de vientos, condiciones que favorecen la rápida propagación del fuego.

