Incendio en Ypacaraí: trabajador de surtidor pide conciencia tras susto por fuego que llegó hasta un galpón

Eladio Contreras, trabajador del establecimiento, relató que el siniestro provocó gran susto entre quienes se encontraban en el lugar, debido a que el fuego se propagó con rapidez y alcanzó un galpón del surtidor. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque sí daños materiales.

Según comentó, la situación pudo haber sido mucho más grave si las llamas llegaban hasta los tanques de combustible, por lo que destacó la rápida intervención de los bomberos para evitar una tragedia.

Lea más: Video: voraz incendio de pastizal genera complicaciones en Ypacaraí

Instan a tomar conciencia

El trabajador aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia, señalando que este tipo de incendios suele repetirse en la zona a causa de la irresponsabilidad de algunas personas.

Indicó que, en muchos casos, los focos ígneos se originan por colillas de cigarrillos arrojadas al costado de la ruta o por la quema de basura, que luego se descontrola y se expande, generando situaciones de riesgo como la ocurrida anoche.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, insistió en la importancia de evitar estas prácticas, especialmente en jornadas de altas temperaturas y con presencia de vientos, condiciones que favorecen la rápida propagación del fuego.

Lea más: Más de 60 hectáreas consumidas por incendio en la reserva Aguapey de San Bernardino