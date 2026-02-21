Noche de premiación a los ganadores de la histórica Edición 100 del Carnaval Encarnaceno

La noche de este viernes se realizó el acto oficial de premiación del Carnaval Encarnaceno 2026 en la explanada del Sambódromo, donde fueron distinguidos los clubes y figuras que brillaron en esta histórica edición 100 de la máxima fiesta del sur del país.

La ceremonia celebró el talento, la creatividad, el esfuerzo y la pasión de cada comparsa, carroza y protagonista que formó parte de este año centenario, reafirmando al Carnaval Encarnaceno como uno de los mayores emblemas culturales de la región.

El título de Campeón General fue para el Club 22 de Setiembre, que se consagró con su impactante alegoría “Avada Kedabra: El encanto mortal”, logrando imponerse en la competencia general.En la categoría Carrozas, el premio a Mejor Carroza fue para “México Eterno” del Club Sacachispas.

El presidente del Club de Clubes, Eduardo Florentín, agradeció a todos por ser parte de esta página memorable, destacando que la Edición 100 no solo celebra un siglo de tradición, sino también el compromiso, la dedicación y la pasión de generaciones que hicieron del Carnaval Encarnaceno un verdadero orgullo regional.

Los premios entregados:

Reina de Carrozas del Carnaval: Ana Paula Aquino

Reina de Carrozas del Corso: Sabrina Pecin Gardini

En Comparsas, el podio general quedó conformado de la siguiente manera:

1° lugar: Club 22 de Setiembre.

2° lugar: Club Pettirossi.

3° lugar: Club San Juan.

Entre las principales figuras distinguidas en los puestos en competencia se destacan:

Reina del Carnaval: Iara Ayelen Brítez Cristaldo – Club Nacional.

Reina del Corso: María Pía Gamón Escobar – Club Pettirossi.

Reina del Club de Clubes: Ángeles María Ríos Denis – Club San Juan.

Vice Reina del Carnaval: Gabriela Micol Miranda Talavera – Club Universal.

Vice Reina del Corso: Sharon Micaela Flecha – Club 22 de Setiembre.

Musa del Carnaval: Ángeles Báez Alvizo – Club Pettirossi.

Musa del Corso: Viviana Maricel Acuña Peralta – Club Universal.

Emperatriz del Carnaval: Alejandra Montenegro Montiel – Club Universal.

Emperatriz del Corso: Nayeli Aielén Quiñónez Arrúa – Club 22 de Setiembre.

Diva del Carnaval: Guadalupe Florentín Gamón – Club Pettirossi.

Soberana del Carnaval: Ana Zunilda Arzamendia Báez – Club Nacional.

Bastonera de Comparsa del Carnaval: Mabeli Rivas Sosa – Club 22 de Setiembre.

Bastonera de Comparsa del Corso: Rania Zueli Duba Santos – Club Pettirossi.

Bastonera de la Banda de Música del Carnaval: Lara Acuña Marín – Club 22 de Setiembre.

Bastonera de la Banda de Música del Corso: Luana Benítez Zayas – Club Pettirossi.

Pasista Solista del Carnaval: Jimena Pacheco Florentín – Club Pettirossi.

Pasista Solista del Corso: Nahomi Ayelén Molinas Yeza – Club Nacional.

Pasista Solista Varón del Carnaval: Mauro Fonseca – Club Nacional.

Pasista Solista Varón del Corso: Rolando Bogado – Club 22 de Setiembre.

Portaestandarte de Comparsa del Carnaval: Nelson Pintos Bordón – Club 22 de Setiembre.

Portaestandarte de Comparsa del Corso: Edgar Fabián Flores Torres – Club Universal.

Portaestandarte de la Banda de Música del Carnaval: Julio César Mendoza – Club 22 de Setiembre.

Portaestandarte de la Banda de Música del Corso: Luis Díaz – Club San Juan.

En cuanto a comisiones especiales:

Comisión de Frente: Club 22 de Setiembre.

Comisión de Cierre: Club Nacional.

Asimismo, fueron reconocidos: