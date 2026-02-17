Tereré Fest será la cita imperdible con lo nuestro en Bella Vista Sur

Este sábado 28 de febrero se realizará el Tereré Fest en Bella Vista Sur, considerada la Capital Nacional de la Yerba Mate. Se trata de una actividad única para quienes planean realizar turismo interno este último fin de semana de febrero.
La actividad se desarrollará a partir de las 18:30 en el Club de Caza y Pesca Bella Vista. El sitio se encuentra a 10 km del centro urbano de la ciudad.
Los organizadores refirieron que este año habrá buses gratuitos que acercarán a los interesados hasta el sitio donde se realizará el evento, ubicado a orillas del río Paraná. Los mismos partirán de la municipalidad del distrito, ubicada sobre la ruta PY06.
Estarán en el escenario Néstor Ló y Los Caminantes; Dalma Ferreira y su grupo Bohemia Guaraní; y el grupo Fusión Sonora de Bella Vista. Las entradas cuestan G. 25.000 anticipadas y G. 30.000 en el evento.
Solicitan a los asistentes colaborar con alimentos no perecederos para donar a los bomberos, a la guardería y al hogar de ancianos de la ciudad.
Para llegar, se debe tomar la ruta PY06 desde Encarnación, girar en el kilómetro 45, en la avenida Marcial Samaniego en Bella Vista. Desde ahí son 10 kilómetros hasta el Club de Caza y Pesca Bella Vista.