Confirman muerte de autor de intento de feminicidio en Ciudad del Este

Las víctimas del ataque fueron identificadas como Nancy Raquel Flecha Riquelme (39), expareja del agresor, quien sufrió múltiples heridas, y la trabajadora doméstica Elisa Ramona Riquelme Mújica (57), que fue alcanzada de manera superficial por una bala en la mano izquierda.

Según el reporte oficial, los agentes policiales acudieron a la vivienda tras ser alertados a través del sistema 911 y encontraron a Acosta Santander tendido en el baño de la vivienda, con una herida en el pecho, que se habría autoinfligido con arma blanca. Fue trasladado al Hospital Regional, donde fue sometido a una cirugía, pero se confirmó su deceso a las 13:20.

Según datos, el hombre habría llegado hasta la vivienda de su expareja, con quien mantuvo una discusión. Posteriormente la atacó con un machetillo y efectuó un disparo que la hirió gravemente. La mujer fue derivada al hospital de la Fundación Tesãi, donde permanece en estado grave.

Durante el ataque, la trabajadora doméstica Elisa Riquelme intervino para intentar defender a la víctima, pero resultó herida de refilón por un disparo en la mano izquierda. Fue trasladada al Hospital Regional y se encuentra fuera de peligro.

En el lugar del hecho los intervinientes incautaron un revólver calibre 22 con seis cartuchos percutidos, además de dos cuchillos tipo carnicero.