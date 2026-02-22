Alerta MAFE: buscan a dos adolescentes de 13 años con paradero desconocido

El sábado a las 22:00 aproximadamente fue vista por última vez Ruth Jazmín Martínez Cardozo, de 13 años, en el barrio Inmaculada de Concepción.
La adolescente tenía puesta una remera de color negro y un short vaquero color azul.
Es de contextura física delgada, estatura baja, cutis morena y cabello largo.
Familiares y autoridades piden ayuda para localizarla.
Buscan a Fabiola Rodas
Otra adolescente que es buscada por sus familiares y autoridades es Fabiola Raquel Rodas Arrua, de 13 años.
La adolescente fue vista por última vez el jueves a las 14:00 aproximadamente.
El lugar donde se supo que estuvo la última vez es en la calle Mbokajaty del barrio Santa Rosa de la ciudad J. Augusto Saldívar.
Es de contextura física delgada, cutis trigueña, cabello negro y ojos color marrón.
Para ambos casos, piden a la ciudadanía contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 0986 760083 o al 130, o al 911 de la Policía Nacional del Para