Alerta MAFE: reportan desaparición de dos adolescentes

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y la Policía Nacional difundieron las fotografías de dos adolescentes de 13 y 14 años cuyas desapariciones fueron reportadas en las últimas horas.

Una de las adolescentes desaparecidos es Marisol Coronel Castillo, de 13 años, quien fue visto por última vez el 19 de febrero en el barrio Santa Lucía de la localidad de Juan E. O’Leary, Alto Paraná. Marisol es de contextualura física delgada, estatura alta, cutis blanco y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía una remera azul y un short de jeans.

Otra adolescente denunciada como desaparecida es Sofía Belén Riveros Castillo, de 14 años, quien fue vista por última vez el 15 de febrero en el Km 5,5 del barrio San Miguel en Presidente Franco, Alto Paraná. Sofía es de contextura física delgada, cutis trigueño, estatura alta, cabello negro y ojos verdes.

Ante cualquier información, se pide a la ciudadanía comunicarse al 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como al Sistema 911 o al Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

En todos los casos se encuentra activada la Alerta MAFE, que pone en marcha mecanismos de difusión inmediata en todo el país.