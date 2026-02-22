Caacupé: “El dinero y el deseo de poder están acabando con nuestra nación”, cuestionó Monseñor Ricardo Valenzuela

En su homilía por el primer domingo de Cuaresma, el obispo Ricardo Valenzuela reflexionó sobre las tentaciones de Jesús en el desierto y afirmó que hoy esas mismas pruebas se manifiestan en la sociedad a través del materialismo y la ambición de poder, realidades que según sostuvo están deteriorando la convivencia social y “acabando con nuestra nación”.

Señaló que cuando el dinero, el éxito y las posiciones materiales se convierten en el centro de la vida, se pierde la paz interior, se debilitan los valores y se rompe el sentido de comunidad, generando conflictos, injusticias y desigualdades.

Por ello, exhortó a los creyentes a someterse a Dios, fortalecer la vida espiritual y apoyarse en la Biblia como guía para mantenerse firmes frente al mal y las tentaciones cotidianas.

El obispo explicó que el primer domingo de Cuaresma introduce a los cristianos en el camino de conversión hacia la Pascua, recordando que Jesús permaneció 40 días en el desierto inmediatamente después de su bautismo en el río Jordán y antes de comenzar su vida pública.

Destacó que ese tiempo simboliza preparación, oración, sacrificio y discernimiento, elementos que también deben formar parte de la vida de los fieles durante este periodo litúrgico.

Agregó que, en ese contexto, el diablo pone a prueba su condición de Hijo de Dios con tres tentaciones concretas: convertir piedras en pan para saciar el hambre, lanzarse desde lo alto del templo para que los ángeles lo rescaten y, finalmente, adorarlo para obtener dominio sobre todos los reinos del mundo.

Indicó que esta última tentación refleja una de las mayores pruebas actuales: adorar falsos dioses como el dinero, el poder, el prestigio social y el materialismo.

“El dinero no tiene sangre, no tiene vida, pero nunca se cansa de tentar”, expresó, advirtiendo que la ambición desmedida por los bienes materiales constituye una forma moderna de idolatría que pone a las cosas creadas por encima del Creador.

Asimismo, el prelado señaló que la Cuaresma es una oportunidad para revisar la vida personal, reconocer las propias debilidades y renovar el compromiso con Dios y con el prójimo.

Vencer las tentaciones con la palabra de Dios

En ese sentido, citó la carta del apóstol Santiago: “Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes”, subrayando que Jesús venció las tentaciones con la Palabra de Dios y que ese mismo camino deben seguir los creyentes durante la Cuaresma.

También cuestionó la tendencia actual a buscar caminos rápidos hacia el éxito y la gloria, incluso en la vida espiritual, señalando que el mal propone atajos que alejan de Dios.

El obispo insistió en la necesidad de familiarizarse con la Biblia y preguntó a los fieles en qué lugar de sus casas la guardan, comparando el uso que se da al celular con el poco tiempo dedicado a la Palabra.

“Si usáramos la Biblia como usamos el teléfono, ninguna tentación podría alejarnos de Dios”, afirmó, destacando que la Escritura ayuda a vivir según el espíritu, amar a los hermanos y servir especialmente a los más débiles y necesitados.

Como ejemplo, mencionó a San Francisco de Asís, quien combatía las tentaciones con la oración y las Escrituras, enseñando que estas no provienen de Dios y que deben enfrentarse con paz y humildad. Recordó que el único objetivo de Satanás es apagar la luz del corazón humano mediante preocupaciones mundanas.

Finalmente, animó a los fieles a aprovechar el tiempo de gracia de la Cuaresma con peregrinaciones, confesión y comunión, e invitó a rezar con la oración de San Francisco: “Señor, que se cumpla en mí según tu palabra”, asegurando que quien lo hace de corazón encuentra libertad y reposo espiritual. “Manos a la obra”, concluyó.