Carapeguá: Con encuentro Automotive Sound buscan recuperar el arroyo Caañabé

Con el proyecto “Automotive Sound Caañabé - Carapeguá 2026”, se desarrolló una exitosa jornada a orillas del emblemático arroyo que incluyó exhibiciones de sonido, pruebas y competencias entre distintos grupos de Automotive Sound.

La entrada fue voluntaria y lo recaudado será destinado a trabajos de limpieza, mejoras en los accesos y la instalación de alumbrado solar en el área, según dio a conocer uno de los organizadores del evento, el ingeniero agroindustrial Juan Aurelio Bobadilla.

La iniciativa fue impulsada por Bobadilla, quien señaló que la recuperación del arroyo comenzó como una lucha individual y hoy cuenta con el apoyo de automovilistas de distintos distritos y pobladores locales que acompañan este emprendimiento.

Con este emprendimiento, se busca brindar una alternativa de esparcimiento para quienes poseen vehículos equipados y, a fin de no molestar a los vecinos, se proyecta dotar a la playa de servicios básicos como sanitarios e iluminación continua, además de avanzar con la limpieza y posterior recuperación integral del cauce hídrico.

El encuentro fue considerado un éxito por los organizadores y permitió que los pobladores de Carapeguá vuelvan a revalorizar uno de los espacios naturales más representativos del departamento de Paraguarí.

El arroyo Caañabé era utilizado por los pobladores como espacio de recreación durante el verano, para bañarse y aplacar el calor; sin embargo, actualmente no es apto para bañistas debido a la contaminación generada por fábricas y curtiembres instaladas en las inmediaciones del cauce hídrico.