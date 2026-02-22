Nacionales
22 de febrero de 2026 - 21:02

Carapeguá: Con encuentro Automotive Sound buscan recuperar el arroyo Caañabé

Defensores del arroyo Caañabé participaron en un encuentro de Automotive Sound.
CARAPEGUÁ. Jóvenes de la organización Automotive Sound de Carapeguá, Paraguarí y Yaguarón, junto con la organización Defensores del Caañabé, realizaron hoy un encuentro automotor a orillas del arroyo Caañabé de este distrito. El objetivo fue recaudar fondos para la limpieza del lugar y la mejora de las playas, mediante la instalación de alumbrado solar y el acondicionamiento de los accesos.

Por Emilce Ramírez

Con el proyecto “Automotive Sound Caañabé - Carapeguá 2026”, se desarrolló una exitosa jornada a orillas del emblemático arroyo que incluyó exhibiciones de sonido, pruebas y competencias entre distintos grupos de Automotive Sound.

La entrada fue voluntaria y lo recaudado será destinado a trabajos de limpieza, mejoras en los accesos y la instalación de alumbrado solar en el área, según dio a conocer uno de los organizadores del evento, el ingeniero agroindustrial Juan Aurelio Bobadilla.

Buscan brindar un lugar alternativo de esparcimiento a orillas del arroyo Caañabé de Carapeguá.
La iniciativa fue impulsada por Bobadilla, quien señaló que la recuperación del arroyo comenzó como una lucha individual y hoy cuenta con el apoyo de automovilistas de distintos distritos y pobladores locales que acompañan este emprendimiento.

Con este emprendimiento, se busca brindar una alternativa de esparcimiento para quienes poseen vehículos equipados y, a fin de no molestar a los vecinos, se proyecta dotar a la playa de servicios básicos como sanitarios e iluminación continua, además de avanzar con la limpieza y posterior recuperación integral del cauce hídrico.

Los proyectos de iluminación solar, instalación de sanitarios y limpieza de las playas forman parte de la iniciativa de los defensores del Caañabé.
El encuentro fue considerado un éxito por los organizadores y permitió que los pobladores de Carapeguá vuelvan a revalorizar uno de los espacios naturales más representativos del departamento de Paraguarí.

La recuperación del cauce hídrico contaminado forma parte de un proyecto de voluntariado.
El arroyo Caañabé era utilizado por los pobladores como espacio de recreación durante el verano, para bañarse y aplacar el calor; sin embargo, actualmente no es apto para bañistas debido a la contaminación generada por fábricas y curtiembres instaladas en las inmediaciones del cauce hídrico.