22 de febrero de 2026 - 18:55

Detienen a presunto contratante de sicarios del homicidio del militar Guillermo Moral

El detenido es Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, presunto contratante del homicidio del militar Guillermo Moral.
El presunto contratante del homicidio del militar Guillermo Moral fue detenido este domingo en un operativo realizado por agentes de Investigaciones de la Policía en el barrio San Rafael de Ciudad del Este. Durante el procedimiento también fueron detenidas otras siete personas.

Por ABC Color

El detenido es Carlos Antonio Báez Guillén, alias Lulú, quien cuenta con dos órdenes de captura: una internacional por homicidio calificado y otra por sicariato en nuestro país.

Según los investigadores, Guillén es la persona que contactó con los sicarios y efectuó los pagos a los mismos.

Uno de los presuntos sicarios fue ejecutado y arrojado al río Paraná, mientras que el segundo permanece desaparecido.

Además del citado fueron detenidas otras siete personas que le habrían bridado apoyo para escaparse.

Siete detenido por el homicidio del militar Guillermo Moral.
En total fueron detenidas ocho personas en un operativo en busca de involucrados por el homicidio del militar Guillermo Moral.

Noticia en desarrollo.