Detienen a presunto contratante de sicarios del homicidio del militar Guillermo Moral

El detenido es Carlos Antonio Báez Guillén, alias Lulú, quien cuenta con dos órdenes de captura: una internacional por homicidio calificado y otra por sicariato en nuestro país.
Según los investigadores, Guillén es la persona que contactó con los sicarios y efectuó los pagos a los mismos.
Uno de los presuntos sicarios fue ejecutado y arrojado al río Paraná, mientras que el segundo permanece desaparecido.
Además del citado fueron detenidas otras siete personas que le habrían bridado apoyo para escaparse.
Noticia en desarrollo.