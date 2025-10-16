Crimen del militar Guillermo Moral podría quedar impune, advierten

A dos semanas del asesinato del teniente coronel Guillermo Moral Centurión, la senadora Yolanda Paredes expresó su preocupación por la falta de resultados en la búsqueda de los autores materiales del crimen y advirtió que la inacción policial podría derivar en la impunidad del caso.

“Me preocupa que, después de tanto tiempo, la Policía Nacional no haya dado con los dos sicarios. Su seguridad podría estar en riesgo y, si no se los encuentra, corremos el peligro de que este crimen quede sin resolver”, señaló la legisladora.

Llegar a los autores morales

Paredes remarcó que para llegar a los autores morales del asesinato es fundamental capturar a los ejecutores. “Definitivamente, su famoso trabajo de inteligencia no funciona. No puede ser que dos chicos no sean encontrados en el país. Y lo más grave es que sin ellos no podremos llegar al autor moral del crimen”, sostuvo en entrevista.

La senadora subrayó que el caso de Moral Centurión reviste especial gravedad, ya que la víctima era un testigo clave en una causa relacionada con presuntos hechos de corrupción en el ámbito militar ligados al caso A ultranza.

“No podemos dejar como antecedente que personas honestas sean asesinadas de esta manera cruel. Si este crimen queda impune, ¿quién se animará en el futuro a negarse a participar de un hecho de corrupción?”, cuestionó.

Asimismo, Paredes instó a las autoridades policiales y judiciales a actuar con celeridad y profesionalismo. “Ojalá que la investigación en Ciudad del Este no sea una chambonada y que esta misma tarde tengamos informaciones certeras sobre el paradero de los autores materiales, para llegar luego al autor moral, que es lo que realmente nos interesa”, concluyó.

Antecedentes del caso

El asesinato del teniente coronel Guillermo Moral Centurión ocurrió el jueves 2 de octubre, a las 16:12, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). La víctima fue atacada a balazos por dos personas que se desplazaban en una motocicleta.

De acuerdo con el análisis de las imágenes de circuito cerrado, el conductor del biciclo fue identificado como Rogelio Lemuel Díaz Brítez, de 18 años, mientras que su acompañante, un adolescente de 16 años, habría sido quien efectuó los disparos. Ambos permanecen prófugos.