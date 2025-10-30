Caso Guillermo Moral: tres nuevos imputados por el crimen del militar

La Fiscalía presentó este jueves el acta de imputación contra otras tres personas presuntamente vinculadas al asesinato del teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión, ocurrido el pasado 2 de octubre frente a la Facultad de Derecho UNA. El caso fue calificado desde un inicio como un hecho de sicariato.

Los fiscales José Martín Morínigo, Christian Ortíz Riveros y Alejandro Cardozo Pereira, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, formularon la imputación por los hechos punibles de Sicariato y Asociación Criminal, en el marco de la causa “Rogelio Lemuel Díaz Brítez y otro s/ Sicariato y otro”.

Entre los imputados figuran Luis Fernando Guillén Martínez, alias “Nando”; Elda Sofía Galeano Kleiner; y Marco Antonio Florentín Camacho. El Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva de los tres, argumentando la gravedad del hecho y el riesgo de fuga u obstrucción de la investigación.

Vínculos con el narcotráfico y financiamiento del crimen

De acuerdo con el acta fiscal, los imputados habrían actuado como intermediarios en el financiamiento y coordinación de la vigilancia a la víctima. Los investigadores sostienen que el crimen se planificó con recursos provenientes de actividades ligadas al narcotráfico.

Elda Galeano Kleiner y su pareja, Marco Antonio Florentín, habrían realizado transferencias de dinero solicitadas por miembros de la familia Guillén —Jorge Guillén Bogado y Carlos Báez Guillén, alias “Lulú”—, con quienes Florentín mantenía una deuda vinculada a la provisión de sustancias estupefacientes.

Asimismo, Luis Fernando Guillén Martínez habría participado en el envío de dinero a Rosa Isabel Concepción Portillo, quien posteriormente entregó los fondos a Rogelio Lemuel Díaz Brítez, sindicado como uno de los autores materiales del crimen.

Los primeros imputados

El pasado 17 de octubre, la Fiscalía había imputado a Jorge Guillén Bogado, de 44 años, a quien le atribuyen el hecho punible de sicariato, en calidad de instigador, y asociación criminal.

Su sobrino, Ángel David González Guillén, de 21 años, fue procesado por los mismos hechos, aunque este habría actuado en realidad por instrucciones de su tío.

El atentado y los autores materiales

El 2 de octubre de 2025, alrededor de las 16:30, el teniente coronel Moral —jefe de gabinete de la Corte Suprema de Justicia Militar— fue atacado a tiros frente a la Facultad de Derecho de la UNA.

Según la investigación, los responsables fueron Rogelio Lemuel Díaz Brítez, conductor de la motocicleta, y adolescente, quien habría efectuado el disparo fatal.

El informe forense detalla que la víctima recibió un disparo en el hombro derecho, lo que le causó un shock hipovolémico y hemotórax, provocándole la muerte en el acto.

Caso vinculado a “Tio Rico”

Guillermo Moral Centurión fue quien había denunciado el intento de ingreso de un celular a la cárcel de Viñas Cué para Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, en junio del 2023

La Fiscalía solicitó seis meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo, mientras prosiguen las diligencias para identificar a los autores intelectuales del crimen.