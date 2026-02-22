Luto en el fútbol paraguayo: fallece Alan Zárate, joven promesa de Cerro Porteño y la Albirroja

El fútbol paraguayo amaneció este domingo con una noticia que ha calado hondo en el sentimiento de los aficionados y protagonistas. Alan Zárate, una de las figuras emergentes de las divisiones formativas del Club Cerro Porteño y exintegrante de la Selección Paraguaya Sub 17, falleció dejando un vacío inmenso en el ámbito deportivo nacional.

A través de un comunicado oficial emitido en sus redes sociales, el Club Cerro Porteño manifestó su tristeza por la pérdida de un integrante de su “cantera”. “Desde el Club Cerro Porteño expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Alan Zárate, integrante de la categoría Sub 17 de nuestra institución. Acompañamos a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”, reza el mensaje de la entidad azulgrana.

Zárate era considerado un proyecto importante dentro de la estructura de las formativas del Ciclón, donde se destacaba por su entrega y condiciones técnicas, lo que lo llevó a vestir la camiseta de la Selección Nacional.

Homenaje de la Albirroja y el fútbol local

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) también se hizo eco de la tragedia, destacando el paso de Zárate por las selecciones juveniles. La matriz del fútbol paraguayo resaltó el compromiso y la disciplina que el joven siempre mostró al representar a la Albirroja, calificando su partida como una pérdida sensible para el futuro del fútbol local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La solidaridad se extendió a lo largo del mundo deportivo. Clubes como Sol de América y Guaraní, donde Zárate también formó parte de procesos de aprendizaje y formación, publicaron mensajes de apoyo y condolencias para la familia. El club Olimpia también publicó un comunicado en sus redes sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo por parte de compañeros de equipo, entrenadores y seguidores de diversos clubes, quienes coinciden en recordar a Alan como un joven lleno de sueños y con un futuro prometedor dentro de las canchas.

El fallecimiento de Alan Zárate enluta no solo a Cerro Porteño, sino a toda una comunidad deportiva que hoy despide a uno de sus hijos.