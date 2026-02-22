Se abre un nuevo frente en el JEM para hacer frente al oficialismo

Todo apuntaba a que Alicia Pucheta, representante del Consejo de la Magistratura y actual vicepresidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados iba a volver la presidencia, periodo que ocupó entre febrero de 2024 y 2025.

La sesión del jueves tenía como punto principal la elección de autoridades.

El mismo presidente, el ministro de la Corte César Garay Zuccolillo, quien por una cuestión de salud trabaja desde la casa se hizo presente y lo hicieron también vía telemática le diputado Diego Candia (ANR-HC) y el senador Derlis Maidana (ANR-HC-), pero brillaron por su ausencia, el senador Mario Varela (ANR-Añetete), Alejandro Aguilera (ANR-HC), el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia y el también representante del Consejo de la Magistratura Enrique Berni.

Luego se supo que un día antes de la frustrada sesión Aguilera, Varela y Berni tuvieron una reunión a puertas cerradas en una de las oficinas del JEM.

No trascendió el tema del encuentro. Pero lo más curioso ocurrió el mismo día de la sesión.

Ramírez Candia sorprendió a todos

Ramírez Candia, que durante toda la semana había confirmado su presencia en la sesión se reunió previamente con Pucheta y Garay Zuccolillo.

Al terminar el encuentro todos dieron por descontado que Ramírez se iba a dirigir a la sala de sesión. Incluso los funcionarios prepararon un lugar al lado del presidente Garay.

Sin embargo, Pucheta y Garay al llegar se encontraron con la sorpresa de que Ramírez Candia no estaba.

Un policía de la guardia del JEM informó posteriormente que Ramírez Candia se retiró.

Ausencia fue clave para dejar sin quórum

La ausencia de Ramírez Candia fue clave para dejar sin quórum la sesión.

Tres horas después Berni y Ramírez Candia justificaron por escrito su ausencia.

Varela presentó su justificativo antes de la sesión y Aguilera ni siquiera se preocupó en hacerlo.

Ramírez Candia y Berni integran el gremio de los antiguos profesores de Derecho UNA, que lograron equilibrar la balanza en el Consejo de directivo de la Facultad de Derecho.

Ese gremio se formó para equilibrar el avance del movimiento de Jorge Bogarín Alfonso, en la facultad Derecho, quien trabaja con el vicedecano Marco Aurelio González. De allí a que todo apunta a que Ramírez Candia apoyará a Berni para la presidencia del JEM.