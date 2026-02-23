Belén: institución educativa afectada por tormenta inicia año lectivo 2026 en oratorio

El pequeño oratorio de la comunidad rural Santa Cruz, distrito de Belén, a 25 kilómetros de la ciudad de Concepción, recibió este lunes a los alumnos del nivel inicial, primer y segundo ciclo de la escuela Padre Bernardino Caballero. Las aulas del establecimiento educativo no fueron reparadas luego del fenómeno climatológico ocurrido hace 5 meses.

La directora de la escuela, Catalina Galeano, dijo que antes del inicio de la actividades escolares informó a los padres que la estructura de la institución no estaba en condiciones de albergar a docentes y alumnos. “No queremos privarle a los niños del derecho que tienen de empezar el año escolar”, sostuvo la directora.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2026/01/06/tradicion-catolica-que-se-inicio-hace-casi-100-anos-continua-en-belen/

Docentes y padres decidieron utilizar el local del pequeño oratorio de la comunidad para empezar el año lectivo 2026.

“Por esta semana estaremos con actividades de integración y para ello no es muy necesario hacerlo en aulas. Ahora usaremos el techo que tiene el oratorio y los árboles”, explicó una de las docentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tormenta

La tormenta del 21 de setiembre de 2025 que azotó la zona hizo que un árbol cayera sobre el baño sexado, que había sido construido por la municipalidad de Belén en el año 2023. La estructura quedó seriamente dañada y ya no pudo ser utilizada por los alumnos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los fuertes vientos también destecharon aulas utilizadas por los diferentes niveles de esta institución que alberga a unos 100 alumnos.

Además quedaron afectadas en su estructura la cocina, el comedor y hasta un tinglado.

<b>Trabajos</b>

Desde setiembre de 2025 los directivos, docentes, alumnos y padres de familia solicitaron la reparación de la institución. Supuestamente, hoy iniciarán los trabajos.