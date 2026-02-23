Nacionales
23 de febrero de 2026 - 12:53

Belén: institución educativa afectada por tormenta inicia año lectivo 2026 en oratorio

Las clases comenzaron en el oratorio de la Santa Cruz, debido a que no repararon el edificio donde funciona la escuela y colegio.
Las clases comenzaron en el oratorio de la Santa Cruz, debido a que no repararon el edificio donde funciona la escuela y colegio.Aldo Rojas

La escuela y colegio Padre Bernardino Alvarenga, ubicada en la comunidad rural denominada Santa Cruz, distrito de Belén, fue afectada por una tormenta el 21 de setiembre de 2025. Casi toda la estructura edilicia fue perjudicada en esa ocasión. Este lunes docentes y alumnos iniciaron el año lectivo en un pequeño oratorio ante la falta de reparación del local escolar. Asisten a clases 100 alumnos.

El pequeño oratorio de la comunidad rural Santa Cruz, distrito de Belén, a 25 kilómetros de la ciudad de Concepción, recibió este lunes a los alumnos del nivel inicial, primer y segundo ciclo de la escuela Padre Bernardino Caballero. Las aulas del establecimiento educativo no fueron reparadas luego del fenómeno climatológico ocurrido hace 5 meses.

El temporal dañó considerablemente las aulas y en tal situación no ofrecen seguridad.
El temporal dañó considerablemente las aulas y en tal situación no ofrecen seguridad.

La directora de la escuela, Catalina Galeano, dijo que antes del inicio de la actividades escolares informó a los padres que la estructura de la institución no estaba en condiciones de albergar a docentes y alumnos. “No queremos privarle a los niños del derecho que tienen de empezar el año escolar”, sostuvo la directora.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2026/01/06/tradicion-catolica-que-se-inicio-hace-casi-100-anos-continua-en-belen/

Docentes y padres decidieron utilizar el local del pequeño oratorio de la comunidad para empezar el año lectivo 2026.

“Por esta semana estaremos con actividades de integración y para ello no es muy necesario hacerlo en aulas. Ahora usaremos el techo que tiene el oratorio y los árboles”, explicó una de las docentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tormenta

La tormenta del 21 de setiembre de 2025 que azotó la zona hizo que un árbol cayera sobre el baño sexado, que había sido construido por la municipalidad de Belén en el año 2023. La estructura quedó seriamente dañada y ya no pudo ser utilizada por los alumnos.

Esta aula quedó totalmente destechada; urge su reparación.
Esta aula quedó totalmente destechada; urge su reparación.

Los fuertes vientos también destecharon aulas utilizadas por los diferentes niveles de esta institución que alberga a unos 100 alumnos.

Además quedaron afectadas en su estructura la cocina, el comedor y hasta un tinglado.

<b>Trabajos</b>

Desde setiembre de 2025 los directivos, docentes, alumnos y padres de familia solicitaron la reparación de la institución. Supuestamente, hoy iniciarán los trabajos.