Nueve ferias de la agricultura familiar en Asunción, Central y Cordillera

Durante esta semana, los puntos de venta de las ferias de la agricultura familiar estarán distribuidos en lugares estratégicos y de alta concurrencia, incluyendo la Costanera de Asunción, el Paseo 1811 de Fernando de la Mora, el Shopping Multiplaza, la Dirección de Comercialización en San Lorenzo y el Shopping Century Plaza de Lambaré, además de las ferias permanentes de orquídeas en San Lorenzo y Caacupé.
Cronograma de ferias
- Lunes a viernes: feria permanente de Orquídeas en el Centro de Exposición y Venta de San Lorenzo (km 11 de la Ruta PY02, frente a la UNA), de 08:00 a 16:00.
- Lunes a viernes: feria permanente en el Centro de Producción de Orquídeas de Caacupé (km 52 de la Ruta PY02), de 08:00 a 16:30. Sábados: 07:30 a 11:00.
- Martes 24: Paseo 1811, en Fernando de la Mora, de 07:00 a 15:00.
- Miércoles 25: #DeRaíz, en el Shopping Multiplaza, en Asunción, de 07:00 a 15:00.
- Jueves 26: Dirección de Comercialización en San Lorenzo y #PlazaFlores en el Shopping Multiplaza de Asunción, de 07:00 a 18:00.
- Viernes 27: Costanera de Asunción (desde las 07:00), así como en explanada de la Dirección de Educación Agraria en San Lorenzo y el Shopping Century Plaza, en Lambaré.
Lea más: Feria de la Agricultura Familiar: dónde y cuándo encontrar precios bajos
Anuncian que la oferta será amplia y variada, con productos como: queso Paraguay, carne de cerdo, lechón, cabra, oveja, gallina casera, pato, huevos, choclo, harina de maíz, porotos en sus distintas variedades, miel de abeja, maní, ajo, papa, cebolla, almidón, tomate, pimiento, mandioca, batata, frutas de estación, granos, plantas ornamentales, flores y artesanía indígena, entre otros productos directamente traídos desde las fincas familiares.
Esta semana, más de 990 familias organizadas en 36 asociaciones productivas, provenientes de Central, Cordillera, Caaguazú, San Pedro, Canindeyú, Alto Paraná, Ñeembucú y Paraguarí, participarán de las ferias.