Nueve ferias de la agricultura familiar en Asunción, Central y Cordillera

Durante esta semana, los puntos de venta de las ferias de la agricultura familiar estarán distribuidos en lugares estratégicos y de alta concurrencia, incluyendo la Costanera de Asunción, el Paseo 1811 de Fernando de la Mora, el Shopping Multiplaza, la Dirección de Comercialización en San Lorenzo y el Shopping Century Plaza de Lambaré, además de las ferias permanentes de orquídeas en San Lorenzo y Caacupé.

Lunes a viernes: feria permanente de Orquídeas en el Centro de Exposición y Venta de San Lorenzo (km 11 de la Ruta PY02, frente a la UNA), de 08:00 a 16:00.

Lunes a viernes: feria permanente en el Centro de Producción de Orquídeas de Caacupé (km 52 de la Ruta PY02), de 08:00 a 16:30. Sábados: 07:30 a 11:00.

Martes 24: Paseo 1811, en Fernando de la Mora, de 07:00 a 15:00.

Miércoles 25: #DeRaíz, en el Shopping Multiplaza, en Asunción, de 07:00 a 15:00.

Jueves 26: Dirección de Comercialización en San Lorenzo y #PlazaFlores en el Shopping Multiplaza de Asunción, de 07:00 a 18:00.