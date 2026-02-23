Policías denunciados por coacción sexual: comandante reconoce que “tenemos elementos contaminados”

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, detalló las medidas tomadas por la cúpula policial y la situación procesal de los involucrados en el caso de los agentes acusados de coacción sexual en Concepción.

“Estos dos efectivos, sindicados por coacción sexual, fueron rápidamente sacados del sitio y cesados en sus funciones. Ambos son suboficiales, tras la denuncia, fueron puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público y de la Dirección de Asuntos Internos”, explicó.

Según detalló Benítez, los imputados fueron trasladados a la Dirección de Policía local, donde permanecerán bajo custodia por un periodo inicial de 15 días mientras sustancian las investigaciones técnicas.

“Posterior a este plazo, la autoridad competente decidirá el lugar de reclusión definitivo. Reitero: están bajo investigación, cesados de sus cargos y a total disposición de la Justicia”, insistió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Concepción: decretan prisión para dos policías denunciados por abuso

Otros casos en la mira

La detención de otro policía en actividad, vinculado a un robo agravado en una distribuidora de la ciudad de Pilar, y la investigación a un agente de la Comisaría Tercera de San Ignacio, Misiones, también fueron abordadas por el comandante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Asumimos plenamente que tenemos elementos contaminados. Lo malo es eso, que existan. Lo positivo, dentro de la gravedad, es que el porcentaje es ínfimo y que es la propia Policía la que los está capturando”, señaló.