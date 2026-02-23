Soledad Núñez: “Asunción no está condenada al caos, vamos a jubilar al modelo perimido”

Tras su reciente victoria en la encuesta interna de la plataforma Unidos por Asunción, la candidata de la oposición Soledad Núñez inaugura un método que ella define como “disruptivo e innovador” frente a la maquinaria tradicional del Partido Colorado, con miras a las elecciones municipales.

“Soy una persona pragmática y de resultados. Ganar en octubre no se construye de la noche a la mañana. Haber definido la candidatura con antelación nos permite ensamblar equipos y limar asperezas ahora, para llegar sólidos al territorio mientras el adversario se desgasta en sus propias internas”, señaló en la tarde de este lunes.

Unificación de listas de concejales

Manifestó que para evitar el bloqueo sistemático de la Junta Municipal buscarán utilizar como estrategia la unificación de listas de concejales.

Por primera vez, partidos como Patria Querida, País Solidario, el PDP, Encuentro Nacional y Cruzada Nacional, entre otros, presentarán una sola lista para la Junta.

El objetivo es concentrar el voto preferencial para obtener una mayoría de al menos 13 concejales que garantice la gobernabilidad.

Sin embargo, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) mantendrá su propia lista, compitiendo sanamente dentro del bloque opositor pero bajo el mismo paraguas de apoyo a la intendencia de Núñez.

“A los colorados los alinea el poder de 70 años, a nosotros nos debe alinear la esperanza y un proyecto operativo humano”, señaló.

Respecto a la situación financiera de la Municipalidad de Asunción considerada crítica propone una reducción drástica que apunta a un plantel de entre 5.000 y 6.000 empleados operativos.

Los tres ejes del saneamiento

Combate frontal al “planillerismo”: desvincular de forma directa a quienes cobran sin prestar servicio. “El que no trabaja le está robando al contribuyente”, sentenció. Saneamiento de la Caja Municipal: trabajar junto a legisladores para dar sostenibilidad a una caja hoy quebrada, permitiendo que cerca de 1.100 funcionarios en edad de retiro puedan acceder a su jubilación digna. Uso de la Ley de la Función Pública: aplicar sumarios administrativos rigurosos para profesionalizar el funcionariado.

Su plan de renovación urbana incluye la revitalización urgente del Centro Histórico, el ordenamiento de los mercados zonales y una transformación radical del Jardín Botánico y Zoológico.

“Asunción fue mi hogar en ocho barrios distintos. Me duele verla así, pero sé que hay un camino. Mi compromiso es devolverle el brillo a la capital para que vuelva a ser nuestro orgullo”, concluyó.