Celeste Amarilla: “Creo que Soledad Núñez es la próxima intendenta”

Tras conocerse este domingo que Soledad Núñez venció a Johanna Ortega en la encuesta de la alianza opositora para la candidatura a Intendente de Asunción, la senadora liberal Celeste Amarilla celebró dicho resultado.

También resaltó que el 70% de los encuestados eligió a una de las dos candidatas, mientras que el 21% eligió la opción de ninguna de las dos.

“Es decir, si eso pudiésemos traspolar a un resultado final... Cuidado, Partido Colorado. Solo el 21% dijo ‘ninguna’, por lo que puedo suponer que esos son colorados”, agregó.

Destacó que tras la encuesta la oposición se encuentra unida y con la madurez esperada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Soledad Núñez es la candidata a intendenta por la alianza Unidos por Asunción

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Perfil y capacidades de Núñez

Amarilla mencionó que Núñez cumple los requisitos para ser la próxima intendenta y vencer al candidato colorado. “Creo que Sole es la próxima intendenta, si los asuncenos tienen buen memoria de todo lo que hizo este payaso y ladrón que hasta ahora no dijo dónde está todo el dinero. Si ponen eso en la balanza, Sole tiene que ser la próxima intendenta. Tiene carrocería, conocimientos, actitud, aptitud, es joven y tiene ganas para cambiar Asunción”, expresó.

Ante los cuestionamientos desde el oficialismo sobre que Núñez fue parte del gobierno de Horacio Cartes, recordó que era la “ministra estrella” del cartismo en aquel tiempo.

Además, respondió que la candidata opositora fue una de las pocos miembros del gabinete de Cartes que se negó a afiliarse al Partido Colorado ante la presión del entonces mandatario y que, pese a ello, el expresidente la mantuvo como ministra por sus capacidades.

Lea más: “La unidad es el camino para las elecciones”, remarcó Johanna Ortega

Amarilla, a su vez, cuestionó que Miguel Prieto (Yo Creo) haya tenido intervención en las internas opositoras de Asunción.

Opinión sobre secuestro en Canindeyú

Por otra parte, sobre el nuevo secuestro en Canindeyú, que presuntamente es perpetrado por el EPP, Amarilla refirió que el grupo criminal aparentemente se ha reagrupado y necesita protagonismo, considerando el contexto electoral.

“No entiendo qué lo que ganan matando gente. Ni terroristas ni políticos (son)”, dijo.

Igualmente, subrayó que el Gobierno tiene como materia pendiente la intervención del parque Paso Bravo, pues indicó que este debe militarizarse porque en su territorio opera el EPP y el narcotráfico.