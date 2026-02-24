Ayolas, el paraíso junto al río que espera a los turistas en el primer feriado largo del 2026

Ayolas, conocido como el Paraíso junto al río, localizado al sur del departamento de Misiones, ofrece una combinación de atractivos naturales y tecnológicos que lo hacen un lugar único para el turismo interno. El distrito es reconocido por su actividad pesquera deportiva y comercial, y también brinda la oportunidad de conocer su historia y avances tecnológicos.

Su propuesta gastronómica completa una experiencia atractiva para los visitantes.

Entre los principales atractivos se encuentra la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), situada en la isla Yacyretá, sobre el brazo principal del río Paraná. La sala de máquinas cuenta con 20 turbinas y una potencia instalada de 3.200 megavatios, lo que la convierte en una de las principales obras energéticas del país.

A metros de la central se encuentra la Esclusa de Navegación, y a unos 32 kilómetros se localizan las obras del Brazo Aña Cua y el vertedero del mismo nombre, que forman parte del circuito turístico.

Las visitas a la central se realizan mediante agendamiento previo en el Centro de Recepción de Visitas, con acompañamiento de guías capacitados. Otro de los atractivos es el Refugio Faunístico Atinguy, ubicado a unos 13 kilómetros del casco urbano, sobre la ruta que conduce a la ciudad de San Cosme y Damián, departamento de Itapúa.

Este espacio, administrado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), alberga mamíferos, aves y reptiles propios de la zona de influencia de la hidroeléctrica.

En el refugio se destaca la presencia del jaguareté “Chiqui”, considerado el principal símbolo del lugar. El animal llegó hace aproximadamente 18 años, tras ser incautado en un procedimiento contra el tráfico ilegal de fauna silvestre en el Chaco paraguayo. Asimismo, en el barrio Villa Permanente funciona el Museo Histórico Ambiental de Yacyretá, creado en 1984.

El museo exhibe patrimonios culturales recolectados durante la construcción de la represa, así como objetos vinculados a la historia de Ayolas, incluyendo piezas precolombinas, rocas, muebles antiguos y animales disecados. Todos los circuitos turísticos administrados por la EBY son gratuitos y están habilitados de lunes a domingo, de 07:00 a 15:00. Para más información, los interesados pueden comunicarse con el Centro de Visitas de Yacyretá al 0987 210001.

Gastronomía local

La ciudad también ofrece una variada propuesta gastronómica basada en pescado de primera calidad. Entre los platos tradicionales se destacan el pira chyryry, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, la milanesa de surubí, empanadas de boga, asado de dorado y chupín de bagre.

Hoteles, posadas y hospedajes brindan al visitante un ambiente familiar y confortable, garantizando una estadía agradable durante la temporada de vacaciones.

Atractivas playas

Las playas San José Mí y de la compañía Corateí, esta última a solo 13 kilómetros del casco urbano, se caracterizan por su entorno natural, que invita a los turistas a disfrutar y aplacar las altas temperaturas del verano 2026. Ambos espacios cuentan con zonas de camping, parrillas, sanitarios, amplias áreas de sombra y extensas playas de arena que se extienden hasta el río Paraná, ideales para el descanso y el esparcimiento familiar.

