Colorados presentan 46 precandidatos y tres ediles van por el rekutu en Ayolas

El movimiento Honor Colorado (HC), encabezado por el precandidato a intendente y actual jefe de gabinete municipal, Cristhian Rolón (ANR - arrecheista), estructura sus candidaturas en las listas A y B. En la primera figuran los actuales concejales Willian Aquino, funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Vera Cuellar y Denis Flores, quienes intentarán renovar sus bancas en la Junta Municipal.

Lea más: Obras en ejecución y falta de previsión retrasaran el inicio de clases para primer curso de Ayolas

En la segunda lista de Honor Colorado aparecen dirigentes que formaron parte del cuerpo legislativo en periodos anteriores, entre ellos el exconcejal Edgardo Villalba y el abogado Hugo Ramírez. Este sector busca consolidar su presencia en el legislativo municipal y respaldar la candidatura de Rolón a la intendencia.

Por su parte, el movimiento Fuerza Republicana, liderado por el precandidato Gabriel Alfonzo, presentará una sola lista. El dirigente señaló que la nómina sufrió entre dos y tres bajas respecto a la conformación inicial, por lo que los ajustes y reemplazos serán oficializados en el periodo correspondiente a tachas y reclamos ante las autoridades partidarias.

El movimiento Añetete también competirá con una única lista de 12 titulares y suplentes. El primer lugar es ocupado por el exprecandidato a intendente Christian Cuevas, quien declinó su candidatura al ejecutivo municipal y cedió el espacio al actual postulante José Mutti, funcionario de Yacyretá. Mutti se apartó del cartismo luego de no ser confirmado como candidato a intendente por ese sector político.

Lea más: Fuerza Republicana rompe acuerdo y lanza precandidato propio en Ayolas