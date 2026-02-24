Berilo: juez decreta prisión de “Cucho” Cabaña y Ulises Quintana

El juez penal de Garantías Miguel Palacios fijó para el próximo 5 de marzo la audiencia preliminar en el caso Berilo y para asegurar la realización de la audiencia, postergada en 15 ocasiones, decretó la prisión preventiva de los acusados Reinaldo “Cucho” Cabaña Santacruz, el exdiputado colorado Ulises Quintana y Hugo Martín Ríos.

En el auto interlocutorio N° 126, dictado hace instantes, el magistrado detalla todas las veces en que la audiencia en la que debe resolver si la causa va o no a juicio oral y público se suspendió desde el 16 de mayo del 2022, mayormente por recursos planteados por las defensas.

Recursos de reposición y numerosas recusaciones que han sido invariablemente rechazadas en instancias superiores por improcedentes, son las que motivaron la sucesiva postergación de la diligencia en una gran mayoría de las convocatorias, de acuerdo al detalle obrante en la resolución.

Chicanas traban preliminar del caso Berilo desde 2022

El juez Palacios destaca que de la circunstancia mencionada “surge con claridad que dichos planteamientos no han tenido otra finalidad que la dilación del presente proceso, específicamente impedir la sustanciación de la audiencia preliminar que se encuentra pendiente desde el 16 de mayo del 2022, lo que hace que en el presente proceso hace TRES AÑOS Y OCHO MESES, que no se ha podido sustanciar la audiencia preliminar y, teniendo como efecto principal la suspensión de la audiencia preliminar y la consecuente paralización del avance procesal de esta causa”.

Agrega el magistrado que ante esta situación, el juzgado ha ejercico sus facultades disciplinarias al sancionar a los abogados responsables de la presentación de los recursos dilatorios, además de realizar la audiencia en forma separada, para poder concluir esta etapa del proceso para aquellos que no han presentado recurso alguno, pero aún así las chicanas no cesan.

“(...) de igual forma los planteamiento dilatorios fueron formulados en contra de todas las providencias que señalaban la audiencia preliminar, circunstancia que permite inferir a este juzgado que los planteamientos dilatorios presentados en la causa forman parte de una estrategia procesal conjunta, en el que los procesados demuestran un interés común en impedir en el avance de la presente causa, al realizar planteamientos que no tienen ningún efecto procesal más que el de dilatar el presente proceso, comportamiento procesal que permite inferir en forma razonada a este juzgado, que los mismos no tienen la intención de someterse a esta causa penal”, concluyó Palacios.

Acto seguido, el juez Palacios deja sin efecto las medidas sustitutivas de prisión que tienen los acusados Cabaña, Quintana y Ríos y ordena la prisión preventiva de los tres, medida que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú o en el establecimiento penitenciario que el Ministerio de Justicia considere más apropiado.

Cucho Cabaña, quien fue detenido por primera vez el 8 de setiembre de 2018 fue beneficiado con la suspensión de la prisión preventiva el 07 de setiembre del 2023. A su vez, Quintana fue beneficiado con la suspensión de la prisión preventiva el 30 de octubre de 2020 y Ríos, el 9 de octubre 2024.

Acusación contra Reinaldo Cucho Cabaña, Ulises Quintana y otros

El operativo Berilo que desarticuló una organización dedicada supuestamente al tráfico internacional de drogas, fue ejecutado en Ciudad del Este el 6 de setiembre de 2018, con más de 20 allanamientos simultáneos que estuvieron a cargo de fiscales y agentes antidrogas.

La acusación presentada por el Ministerio Público en setiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022, es por presuntacomercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero en relación con Reinaldo “Cucho” Cabaña.

A su vez, el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado es sindicado por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Cucho financió a Ulises, afirma Fiscalía

El Ministerio Público señala en la acusación que la organización que lideraba Cucho introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.

El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, de acuerdo con el requerimiento conclusivo presentado por la fiscala Lorena Ledesma.

Sobre Ulises Quintana, sostiene que fue financiado por Cucho Cabaña, con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.

Los demás acusados por presuntos hechos punibles ligados al tráfico internacional de drogas y lavado de dinero proveniente del tráfico de sustancias prohibidas son: Gloria López Ramírez, Marcelo Cabaña, Yisella Ramírez, Humberto Rodríguez, Carlos Brítez, Jorge Ríos, Diego Medina y Sixto Ramón Arias.

La nómina de acusados por la Fiscalía se completa con: Luis Ricardo Yegros Fariña, Gustavo Yegros, Flora Lidia Ayala, Juan José Alonso, Víctor López Acuña, Richard Sebriano, Celso Ortega, Nelson Barrios, Alcides Villagra, Melchor Cabrera, Wilder Amarilla, Cristian Vázquez y Selva María Chaparro.