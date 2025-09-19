Caso Berilo: cansado de “chicanas” juez sanciona a Ulises Quintana y a abogados

El abogado y exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado, principal acusado en la causa Berilo junto al supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz; fue sancionado con un apercibimiento por “litigar de mala fe”, de acuerdo con lo resuelto por el juez de Garantías Miguel Ángel Palacios.

Si bien el acusado, en su carácter de abogado, planteó por derecho propio una sola recusación en contra del juez de Garantías encargado de la presente causa, el Tribunal de Apelaciones concluyó que litigó de mala fe, ya que el recurso promovido fue meramente dilatorio, impidiendo así el normal desarrollo del presente proceso penal.

También fueron sancionados con un apercibimiento los abogados defensores Nelson López y Inés Guzmán Mereles, el acusado Marcelo Cabaña y su defensor Abg. Guzmán Ríos; y la acusada Yisela Ramírez junto a su defensor Abg. Édgar Martínez.

Por otro lado el juzgado reprogramó para el lunes 22 de setiembre, a las 9:00, la audiencia disciplinaria para el acusado Diego Medina, quien fue convocado para este viernes 19 junto al Abg. Pedro Rodríguez; pero el defensor no se presentó para la diligencia.

14° intento de preliminar para Cucho y Ulises

Luego de quedar firme su competencia para entender la causa “Berilo” el juez de Garantías Miguel Palacios convocó para el martes 7 de octubre, desde las 8:15, la audiencia preliminar para los 29 acusados como miembros del esquema de narcotráfico que fue desbaratado con la Operación Berilo, entre ellos el supuesto líder del grupo Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz y el exdiputado Ulises Rolando Quintana Maldonado.

Los demás convocados para la diligencia son los acusados Yisela Ramírez, Marcelo Ricardo y Yamil Cabaña Santacruz, estos dos últimos hermanos de Cucho; Carlos Brítez, Gloria López, Diego Medina y Hugo Ríos.

También fueron citados por el juzgado Humberto Rodríguez, Jorge Ríos, José Pinto, Luis Yegros, Óscar Monges, Sixto Arias, Celso Ortega, Alcides Villagra, Cristhian Vázquez, Flora Ayala, Gustavo Yegros, Juan Alonso y Luis Yegros.

Los demás convocados a preliminar son Selva María Chaparro, Nelson Barrios, Melchor Cabrera, Richard Sebriano, Víctor López, José Alarcón y Carlos Aguilar.

Acusación fiscal en caso Berilo

La acusación presentada por el Ministerio Público en setiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022, es por presunta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero en relación con Reinaldo “Cucho” Cabaña.

Por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico está acusado el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado.

