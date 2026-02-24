Controlan incendio en edificio de inmobiliaria en Asunción

Un edificio ubicado sobre la calle Las Perlas casi Choferes del Chaco, en el barrio Recoleta de Asunción, sufrió un incendio, que fue controlado posteriormente por varias compañías de bomberos voluntarios y de la Capital.
En un primer momento se reportó que una persona podría haber quedado atrapada, pero los intervinientes confirmaron que no había víctimas. Los bomberos recorrieron todo el edificio y no hallaron a nadie adentro.
Según el informe preliminar, el fuego se habría originado en la parte superior del edificio, donde funcionan las oficinas de la inmobiliaria. El depósito, en tanto, estaba vacío al momento del siniestro.
Lea más: Incendio en Ypacaraí: trabajador de surtidor pide conciencia tras susto por fuego que llegó hasta un galpón
Trabajos de control del incendio
Varias compañías de bomberos trabajaron arduamente para apagar las llamas en el interior del local y poco antes de las 09:00 el fuego ya fue controlado.
La rápida intervención evitó daños mayores y garantizó la seguridad del personal y vecinos del sector, según destacaron los bomberos.