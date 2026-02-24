Nacionales
24 de febrero de 2026 - 09:18

Día de la Mujer Paraguaya: campesinas donan su producción y reclaman atención del Estado

Mujeres campesinas donan su producción y reclaman atención del Estado

Campesinas se concentraron frente al Panteón de los Héroes en el marco del Día de la Mujer Paraguaya, una jornada que no es de festejo, sino de reclamo, dijeron. Provenientes de distintos puntos del país, llegaron con la producción de su chacra con el objetivo de entregar alimentos a personas en situación de vulnerabilidad.

Bajo la consigna “Por una patria nueva sin violencia hacia las mujeres”, el grupo de mujeres campesinas se ubicó frente al emblemático Panteón de los Héroes para mostrar el fruto de su trabajo en el campo y levantar su voz de protesta contra la falta de atención por parte del Estado y sus instituciones.

Dora Flecha, representante del Frente Mujer del Partido Paraguay Pyahurã, dijo que esta jornada debe servir para recordar la participación de las mujeres en el proceso histórico del país. Indicó que, a diferencia de las mujeres que en el pasado donaron sus joyas en el contexto de la guerra, hoy las mujeres del campo entregan el producto de su trabajo en la chacra en memoria de quienes en el pasado lucharon por la soberanía.

Dora Flecha, representante del Frente Mujer del Partido Paraguay Pyahurã

La dirigente manifestó, no obstante, que este 24 de febrero no es un día de celebración, sino de protesta y reclamo de políticas públicas que resuelvan los problemas que aquejan especialmente a las mujeres campesinas que no encuentran atención en los hospitales y siguen relegadas en el contexto educativo. Asimismo, hizo énfasis en la violencia contra las mujeres que este año arroja cifras muy altas siendo apenas el segundo mes. “Para nosotras hay una falta del Estado, un abandono en relación a la situación de miles de mujeres; exigimos políticas de protección y contención”, expresó.

Personas forman fila para retirar los alimentos donados por mujeres del campo en el Día de la Mujer Paraguaya
Personas forman fila para retirar los alimentos donados por mujeres del campo

Las mujeres campesinas que se hicieron presentes este martes en el microcentro provienen de San Pedro, Caaguazú, Canindeyú, Paraguari, Concepción, Central y Capital y están donando productos como poroto, maíz, maní, zapallo, calabazas, locote, tomate, aguacate, mamón, pomelo y banana; además de alimentos no perecederos como azúcar, arroz, fideos, sal y yerba.