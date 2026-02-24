Día de la Mujer Paraguaya: campesinas donan su producción y reclaman atención del Estado

Bajo la consigna “Por una patria nueva sin violencia hacia las mujeres”, el grupo de mujeres campesinas se ubicó frente al emblemático Panteón de los Héroes para mostrar el fruto de su trabajo en el campo y levantar su voz de protesta contra la falta de atención por parte del Estado y sus instituciones.

Dora Flecha, representante del Frente Mujer del Partido Paraguay Pyahurã, dijo que esta jornada debe servir para recordar la participación de las mujeres en el proceso histórico del país. Indicó que, a diferencia de las mujeres que en el pasado donaron sus joyas en el contexto de la guerra, hoy las mujeres del campo entregan el producto de su trabajo en la chacra en memoria de quienes en el pasado lucharon por la soberanía.

La dirigente manifestó, no obstante, que este 24 de febrero no es un día de celebración, sino de protesta y reclamo de políticas públicas que resuelvan los problemas que aquejan especialmente a las mujeres campesinas que no encuentran atención en los hospitales y siguen relegadas en el contexto educativo. Asimismo, hizo énfasis en la violencia contra las mujeres que este año arroja cifras muy altas siendo apenas el segundo mes. “Para nosotras hay una falta del Estado, un abandono en relación a la situación de miles de mujeres; exigimos políticas de protección y contención”, expresó.

Las mujeres campesinas que se hicieron presentes este martes en el microcentro provienen de San Pedro, Caaguazú, Canindeyú, Paraguari, Concepción, Central y Capital y están donando productos como poroto, maíz, maní, zapallo, calabazas, locote, tomate, aguacate, mamón, pomelo y banana; además de alimentos no perecederos como azúcar, arroz, fideos, sal y yerba.