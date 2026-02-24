Día de la Mujer Paraguaya: el 38,5% de los hogares está encabezado por mujeres

En el marco del 24 de febrero, Día de la Mujer Paraguaya, el Instituto Nacional de Estadística (INE) da a conocer datos actualizados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2025, que permiten visibilizar las principales características demográficas, educativas y laborales de las mujeres en el país.

Según los resultados anuales de la EPHC 2025, la población femenina asciende a 3.070.328 personas, lo que representa el 49,8% del total de la población, mientras que la población masculina alcanza 3.097.959 personas (50,2%).

En cuanto al nivel educativo, las mujeres de 15 y más años de edad registran un promedio de 10,3 años de estudio, levemente superior al de los hombres, que presentan 10,1 años en promedio.

En el ámbito laboral, 1.419.378 mujeres de 15 y más años se encuentran ocupadas, lo que equivale a una tasa de ocupación del 60,8%, de acuerdo a los datos de la EPHC 2025, cuarto trimestre.

Al analizar la categoría ocupacional, se observa que el 31,3% de las mujeres ocupadas se desempeña como empleada u obrera del sector privado, el 29,6% trabaja por cuenta propia y el 12,9% es empleada u obrera del sector público. Además, el 15,9% se dedica al empleo doméstico, el 7,2% es trabajadora familiar no remunerada y el 3,1% se desempeña como empleadora o patrona.

En relación con la jefatura de hogar, el 38,5% de los hogares del país está encabezado por mujeres de más de 15 años de edad.

Respecto a los ingresos, el promedio mensual de las mujeres ocupadas de 15 y más años de edad es de 2.767 miles de guaraníes, en tanto que el de los hombres asciende a 3.640 miles de guaraníes.