24 de febrero de 2026 - 09:48

Nueve hechos punibles que registran mayor incidencia de víctimas mujeres, según el Ministerio Público

Fiscalía da a conocer los nueve hechos punibles que registran mayor incidencia de víctimas del sexo femenino.Shutterstock

El Ministerio Público, a través de su Observatorio, dio a conocer cuáles son los nueve hechos punibles que registran mayor incidencia de víctimas mujeres del año 2021 al 2025 en Paraguay.

Por ABC Color

En el marco del Día de la Mujer Paraguaya, el Ministerio Público, a través del Observatorio y la Oficina de Estadísticas, presenta un análisis de los nueve hechos punibles que registran mayor incidencia de víctimas del sexo femenino, con base en las denuncias ingresadas entre los años 2021 y 2025.

El informe expone la evolución de las denuncias y el perfil etario de las víctimas, permitiendo dimensionar la magnitud de las distintas formas de violencia que afectan principalmente a mujeres, niñas y adolescentes en el país.

1- Violencia familiar

Este hecho punible encabeza la clasificación por volumen de denuncias.

Entre 2021 y 2025 se registraron 172.722 denuncias a nivel nacional, con una tendencia sostenida de aumento anual:

  • 2021: 29.876
  • 2022: 31.606
  • 2023: 34.933
  • 2024: 37.923
  • 2025: 38.384

El 76% de las víctimas corresponden al sexo femenino y el 92% son mujeres mayores de edad, mientras que el 8% corresponde a niñas y adolescentes.

2- Abuso sexual en niños y adolescentes

En el periodo analizado se registraron 17.305 denuncias.

  • 2021: 2.968
  • 2022: 3.814
  • 2023: 3.564
  • 2024: 3.551
  • 2025: 3.408

El 90% de los casos se produce en el entorno familiar, conforme a las investigaciones fiscales.

El 83% son niñas y adolescentes mujeres y el 96% son menores de edad, siendo los nueve años la edad promedio de mayor incidencia.

3- Pornografía relativa a niños y adolescentes

Entre 2021 y 2025 ingresaron 10.161 denuncias.

  • 2021: 2.796
  • 2022: 1.859
  • 2023: 107
  • 2024: 2.937
  • 2025: 2.462

Se observa un pico en el 2021, coincidente con el contexto de pandemia y mayor exposición digital.

El 98% corresponden al sexo femenino y el 95% son menores de edad.

4- Coacción sexual y violación

En el periodo estudiado se registraron 6.507 denuncias.

2021: 1.234

2022: 1.341

2023: 1.284

2024: 1.361

2025: 1.287

El 91% son mujeres, de los cuales el 50% corresponde a menores de edad y el 50% a mayores de edad.

5- Acoso sexual

Entre 2021 y 2025 se registraron 782 denuncias.

  • 2021: 139
  • 2022: 157
  • 2023: 176
  • 2024: 168
  • 2025: 142

El 93% son mujeres, el 56% son mayores de edad y el 44% niñas, niños y adolescentes.

6- Proxenetismo

Durante el periodo analizado se reportaron 671 denuncias.

  • 2021: 126
  • 2022: 134
  • 2023: 137
  • 2024: 135
  • 2025: 139

El 93% son mujeres. El 94% corresponde a víctimas menores de edad.

7- Trata de personas

Entre 2021 y 2025 ingresaron 389 denuncias.

  • 2021: 81
  • 2022: 73
  • 2023: 69
  • 2024: 67
  • 2025: 99

El 63% son mujeres. El 52% son mujeres mayores de edad y el 48% víctimas menores.

8- Tentativa de feminicidio

En el periodo de referencia se registraron 208 denuncias.

  • 2021: 37
  • 2022: 28
  • 2023: 44
  • 2024: 55
  • 2025: 44

El 95% de las víctimas eran mayores de edad.

9- Feminicidio

Entre 2021 y 2025 se registraron 183 víctimas de feminicidio en Paraguay.

  • 2021: 37
  • 2022: 36
  • 2023: 42
  • 2024: 31
  • 2025: 37

Perfil etario

  • 69 víctimas tenían entre 18 y 29 años
  • 88 víctimas tenían entre 30 y 59 años

Asunción y otros departamentos con mayor incidencia

  • Central
  • Alto Paraná
  • Caaguazú
  • Itapúa
  • Cordillera
  • San Pedro