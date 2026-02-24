Nueve hechos punibles que registran mayor incidencia de víctimas mujeres, según el Ministerio Público

En el marco del Día de la Mujer Paraguaya, el Ministerio Público, a través del Observatorio y la Oficina de Estadísticas, presenta un análisis de los nueve hechos punibles que registran mayor incidencia de víctimas del sexo femenino, con base en las denuncias ingresadas entre los años 2021 y 2025.

El informe expone la evolución de las denuncias y el perfil etario de las víctimas, permitiendo dimensionar la magnitud de las distintas formas de violencia que afectan principalmente a mujeres, niñas y adolescentes en el país.

1- Violencia familiar

Este hecho punible encabeza la clasificación por volumen de denuncias.

Entre 2021 y 2025 se registraron 172.722 denuncias a nivel nacional, con una tendencia sostenida de aumento anual:

2021: 29.876

2022: 31.606

2023: 34.933

2024: 37.923

2025: 38.384

El 76% de las víctimas corresponden al sexo femenino y el 92% son mujeres mayores de edad, mientras que el 8% corresponde a niñas y adolescentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

2- Abuso sexual en niños y adolescentes

En el periodo analizado se registraron 17.305 denuncias.

2021: 2.968

2022: 3.814

2023: 3.564

2024: 3.551

2025: 3.408

El 90% de los casos se produce en el entorno familiar, conforme a las investigaciones fiscales.

El 83% son niñas y adolescentes mujeres y el 96% son menores de edad, siendo los nueve años la edad promedio de mayor incidencia.

3- Pornografía relativa a niños y adolescentes

Entre 2021 y 2025 ingresaron 10.161 denuncias.

2021: 2.796

2022: 1.859

2023: 107

2024: 2.937

2025: 2.462

Se observa un pico en el 2021, coincidente con el contexto de pandemia y mayor exposición digital.

El 98% corresponden al sexo femenino y el 95% son menores de edad.

Lea más: Familiares confirman identidad de paraguaya víctima de feminicidio en España y piden repatriación de su cuerpo

4- Coacción sexual y violación

En el periodo estudiado se registraron 6.507 denuncias.

2021: 1.234

2022: 1.341

2023: 1.284

2024: 1.361

2025: 1.287

El 91% son mujeres, de los cuales el 50% corresponde a menores de edad y el 50% a mayores de edad.

5- Acoso sexual

Entre 2021 y 2025 se registraron 782 denuncias.

2021: 139

2022: 157

2023: 176

2024: 168

2025: 142

El 93% son mujeres, el 56% son mayores de edad y el 44% niñas, niños y adolescentes.

6- Proxenetismo

Durante el periodo analizado se reportaron 671 denuncias.

2021: 126

2022: 134

2023: 137

2024: 135

2025: 139

El 93% son mujeres. El 94% corresponde a víctimas menores de edad.

7- Trata de personas

Entre 2021 y 2025 ingresaron 389 denuncias.

2021: 81

2022: 73

2023: 69

2024: 67

2025: 99

El 63% son mujeres. El 52% son mujeres mayores de edad y el 48% víctimas menores.

8- Tentativa de feminicidio

En el periodo de referencia se registraron 208 denuncias.

2021: 37

2022: 28

2023: 44

2024: 55

2025: 44

El 95% de las víctimas eran mayores de edad.

9- Feminicidio

Entre 2021 y 2025 se registraron 183 víctimas de feminicidio en Paraguay.

2021: 37

2022: 36

2023: 42

2024: 31

2025: 37

Perfil etario

69 víctimas tenían entre 18 y 29 años

88 víctimas tenían entre 30 y 59 años

Asunción y otros departamentos con mayor incidencia