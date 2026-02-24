Nueve hechos punibles que registran mayor incidencia de víctimas mujeres, según el Ministerio Público

En el marco del Día de la Mujer Paraguaya, el Ministerio Público, a través del Observatorio y la Oficina de Estadísticas, presenta un análisis de los nueve hechos punibles que registran mayor incidencia de víctimas del sexo femenino, con base en las denuncias ingresadas entre los años 2021 y 2025.
El informe expone la evolución de las denuncias y el perfil etario de las víctimas, permitiendo dimensionar la magnitud de las distintas formas de violencia que afectan principalmente a mujeres, niñas y adolescentes en el país.
1- Violencia familiar
Este hecho punible encabeza la clasificación por volumen de denuncias.
Entre 2021 y 2025 se registraron 172.722 denuncias a nivel nacional, con una tendencia sostenida de aumento anual:
- 2021: 29.876
- 2022: 31.606
- 2023: 34.933
- 2024: 37.923
- 2025: 38.384
El 76% de las víctimas corresponden al sexo femenino y el 92% son mujeres mayores de edad, mientras que el 8% corresponde a niñas y adolescentes.
2- Abuso sexual en niños y adolescentes
En el periodo analizado se registraron 17.305 denuncias.
- 2021: 2.968
- 2022: 3.814
- 2023: 3.564
- 2024: 3.551
- 2025: 3.408
El 90% de los casos se produce en el entorno familiar, conforme a las investigaciones fiscales.
El 83% son niñas y adolescentes mujeres y el 96% son menores de edad, siendo los nueve años la edad promedio de mayor incidencia.
3- Pornografía relativa a niños y adolescentes
Entre 2021 y 2025 ingresaron 10.161 denuncias.
- 2021: 2.796
- 2022: 1.859
- 2023: 107
- 2024: 2.937
- 2025: 2.462
Se observa un pico en el 2021, coincidente con el contexto de pandemia y mayor exposición digital.
El 98% corresponden al sexo femenino y el 95% son menores de edad.
4- Coacción sexual y violación
En el periodo estudiado se registraron 6.507 denuncias.
2021: 1.234
2022: 1.341
2023: 1.284
2024: 1.361
2025: 1.287
El 91% son mujeres, de los cuales el 50% corresponde a menores de edad y el 50% a mayores de edad.
5- Acoso sexual
Entre 2021 y 2025 se registraron 782 denuncias.
- 2021: 139
- 2022: 157
- 2023: 176
- 2024: 168
- 2025: 142
El 93% son mujeres, el 56% son mayores de edad y el 44% niñas, niños y adolescentes.
6- Proxenetismo
Durante el periodo analizado se reportaron 671 denuncias.
- 2021: 126
- 2022: 134
- 2023: 137
- 2024: 135
- 2025: 139
El 93% son mujeres. El 94% corresponde a víctimas menores de edad.
7- Trata de personas
Entre 2021 y 2025 ingresaron 389 denuncias.
- 2021: 81
- 2022: 73
- 2023: 69
- 2024: 67
- 2025: 99
El 63% son mujeres. El 52% son mujeres mayores de edad y el 48% víctimas menores.
8- Tentativa de feminicidio
En el periodo de referencia se registraron 208 denuncias.
- 2021: 37
- 2022: 28
- 2023: 44
- 2024: 55
- 2025: 44
El 95% de las víctimas eran mayores de edad.
9- Feminicidio
Entre 2021 y 2025 se registraron 183 víctimas de feminicidio en Paraguay.
- 2021: 37
- 2022: 36
- 2023: 42
- 2024: 31
- 2025: 37
Perfil etario
- 69 víctimas tenían entre 18 y 29 años
- 88 víctimas tenían entre 30 y 59 años
Asunción y otros departamentos con mayor incidencia
- Central
- Alto Paraná
- Caaguazú
- Itapúa
- Cordillera
- San Pedro