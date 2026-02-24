Ejecutivo oficializa cambios en el IPS: Bettina Albertini asume como nueva consejera

El Presidente de la República firmó el decreto que nombra a Bettina Silvana Albertini Alonso como miembro titular del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS). Asumirá la representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El cambio se produce tras la dimisión de Carlos Alberto Pereira Olmedo, quien se desempeñaba en el cargo.

El decreto da por finalizada la gestión de Pereira Olmedo y reconoce la labor prestada por el consejero saliente durante su permanencia en el cargo.

La llegada de Albertini Alonso al Consejo ocurre en un contexto donde el IPS enfrenta graves denuncias de optimización de recursos y mejora en la calidad de atención a los asegurados, entre otras.

La funcionaria es abogada de profesión y se desempeñaba como directora de Relaciones Interinstitucionales del IPS.

Principales denuncias

Desabastecimiento de medicamentos.

Largas esperas para turnos.

Abandono asistencial en centros como el Hospital Ingavi.

Escándalos administrativos.

Cae mencionar que en la mañana de este martes se llevó a cabo una audiencia de la Comisión Permanente del Congreso Nacional con el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, quien fue convocado por los parlamentarios para dar explicaciones sobre distintos temas relacionados al funcionamiento, la atención en salud y la administración de la previsional, que enfrenta varios escándalos recientes.

Durante la reunión la senadora opositora Celeste Amarilla calificó de “inútiles” y pidió al presidente del Instituto de Previsión Social y a su equipo que renuncien.

Centró sus críticas en una demora de casi dos años en un proceso de licitación para la compra de “stents” coronarios medicados, insumos necesarios para ciertos procedimientos médicos cardiacos.