Director jurídico de IPS defiende cobro de honorarios mientras CGR mira sus declaraciones juradas

El director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González Maldonado, está en la mira de la Contraloría General de la República luego de que se revelara que su patrimonio registró un llamativo y pronunciado crecimiento en un periodo de 15 meses, que el funcionario de la previsional atribuye principalmente a honorarios cobrados.

Según declaraciones juradas presentadas por Maldonado, sus activos a inicios de 2025 sumaban unos 870 millones de guaraníes, una importante diferencia con relación a su anterior declaración jurada, presentada en septiembre de 2023, en la cual consignaba que su patrimonio totalizaba 276 millones de guaraníes.

El incremento en el patrimonio de González Maldonado, según se observa en la declaración jurada de 2025, proviene principalmente de “honorarios cobrados” y la venta de un vehículo.

González afirma que los 412.500.000 guaraníes que figuran en su declaración jurada más reciente, bajo la figura de “honorarios cobrados”, corresponden a un cobro equivalente al cinco por ciento de un pago de 7.500 millones de guaraníes realizado al IPS por una empresa denominada “Consorcio Hotelero Sudamericano”, como resultado de un acuerdo extrajudicial entre esa firma y la previsional.

Regulación de honorarios

En declaraciones hechas hoy a Radio Monumental, González Maldonado dijo que reguló el cinco por ciento del pago de la empresa a IPS como honorarios conforme a lo que permite la ley y añadió que esa regulación está documentada en una resolución del Consejo de Administración del IPS.

Comentó que, en el juicio al Consorcio Hotelero participaron junto a él otros tres abogados –Marcos Colmán, Rita Benítez y Jorge Bustani–, cuyos honorarios fueron proveídos por él mismo a partir del cobro del 5 por ciento de los 7.500 millones de guaraníes.

“Yo les di sus partes a ellos”, manifestó González, quien agregó que esas transacciones también están documentadas. No supo precisar cuánto percibió cada abogado, sino que se limitó a estimar que fueron pagos de “25 millones a uno, 50 millones a otro”.

“Intereses creados”

José González opinó que las críticas y publicaciones sobre su patrimonio se deben a “intereses creados” y denuncias realizadas por la actual administración del IPS sobre “fideicomisos de determinados bancos”.

“En la Procuraduría General de la República los abogados del Estado también regulan honorarios”, dijo. “Esto se hizo durante décadas en todas las administraciones del IPS”.