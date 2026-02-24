El Libro de Oro: el registro de un sacrificio que marcó la identidad nacional.

En 1867, en plena contienda contra la Triple Alianza, miles de mujeres se congregaron en la “Primera Asamblea de Mujeres de América” en Asunción. Allí decidieron entregar sus alhajas y bienes preciosos para sostener la causa nacional.

El Libro de Oro es el registro detallado de aquellas donaciones, un tomo encuadernado en cuero y oro que hoy se custodia en el Archivo Nacional como una de las piezas más valiosas del patrimonio paraguayo.

El registro de las donantes

El documento no es una pieza única aislada; forma parte de un conjunto que incluye tres volúmenes adicionales. En estos tomos se detallan:

Las actas de las reuniones en las distintas ciudades del país.

El listado nominal de cada mujer que realizó una contribución.

La descripción técnica de la naturaleza y peso de cada joya entregada.

Cronología del traslado y custodia

La pieza histórica ha tenido diversos lugares de resguardo desde su devolución al país en 1975 por parte del gobierno brasileño:

Palacio de López: Fue su sede de custodia principal durante décadas. Archivo Nacional (2017): Bajo la gestión de la Secretaría Nacional de Cultura, el libro fue trasladado para trabajos de catalogación y preservación documental. Banco Central del Paraguay (2026): Mediante el Acuerdo N° 1 firmado entre la SNC y el BCP, la pieza pasa a la bóveda y vitrinas del Museo de Numismática y de Joyas. Este cambio responde a la necesidad de contar con sistemas de seguridad de alta tecnología y condiciones climáticas controladas (humedad y temperatura) que garanticen la integridad del metal y el pergamino a largo plazo.

Acceso al público

Tras el convenio, el libro quedó disponible para la exhibición permanente, permitiendo que los ciudadanos y turistas accedan a la pieza física, mientras que la versión digitalizada continúa disponible en el portal oficial de la Secretaría Nacional de Cultura para consultas de investigadores.

