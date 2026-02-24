Mujer paraguaya: la filigrana como herencia viva que vuelve a brillar

En Paraguay, hay objetos que no se compran: se heredan. No se eligen por tendencia: se cargan por historia. En esa frontera donde la estética se convierte en identidad, la joyería tradicional ocupa un lugar tan íntimo como político. Porque cuando una mujer se coloca un rosario de oro o un kyguá verá, no solo completa un look: se reconoce en una genealogía.

Para la orfebre paraguaya Fio Galli, esa conciencia no es teórica. Es familiar.

“Realmente yo vengo de una herencia matriarcal”, explica. “Mi abuela fue la fundadora de la joyería, que recibió la herencia de su padre, Cirilo Sosa, que era un maestro filigranero en Luque. Ella dio el salto de abrir su joyería en Asunción. Después mi mamá continúa con su legado y ahora yo”.

Tres generaciones, un mismo oficio. Pero también, tres mujeres que decidieron que el metal no solo se trabaja: se transmite.

Galli comenzó hace 25 años, cuando la filigrana paraguaya estaba más cerca de desaparecer que de volver a las vitrinas. “Mi gran objetivo era que la filigrana vuelva a ser esta joya revalorizada como para que sea la joya de herencia”, recuerda. Es decir: pasar de ser una reliquia de museo a convertirse nuevamente en una presencia cotidiana.

La apuesta fue clara: rescatar la técnica sin congelarla en el tiempo.

“Animarme a recuperar una artesanía nuestra que estaba ya en extinción en ese momento y aportarle toda la innovación posible, respetando su identidad, como para que volvamos a utilizarla todos los días como una joya nuestra”, sostiene.

Ese gesto —recuperar sin fossilizar— dialoga con una historia nacional donde, en 1867, las mujeres paraguayas entregaron sus joyas para financiar la Guerra de la Triple Alianza. Si antes el oro fue sacrificio, hoy puede ser memoria.

“Mi trabajo fue recuperar ese tesoro perdido”, afirma. “Crear piezas que puedan volver a ser esas piezas que se hereden, que se sientan como un regalo especial, que signifique un momento en la familia”.

En tiempos de fast fashion, donde los accesorios duran lo mismo que una temporada de algoritmo, la propuesta parece casi subversiva: hacer joyas que no se reemplazan, sino que se legan.

“Creo que cuando uno compra una obra de arte, la cuelga en su casa pensando que va a estar ahí todo el tiempo posible. No es que va a estar tres meses y va a cambiar por otro cuadro”, compara. Bajo esa lógica, cada pieza de filigrana se vuelve irrepetible: no solo por su confección artesanal, sino por la historia que está destinada a acumular.

El resultado no es únicamente estético. Es identitario.

“Creo que cada una de mis joyas da esa sensación de sentirse únicas… y las mujeres se sienten dueñas de su propio brillo”.

En un país donde la historia femenina estuvo marcada por la entrega, transformar la joya en herencia —y no en ofrenda— es también una forma de resistencia cultural. Una que no se grita: se lleva puesta.

