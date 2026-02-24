Investigan la destrucción del monumento del Gral. Eduvigis Díaz en Pirayú

La construcción del busto del Gral. Eduvigis Díaz y la placa recordatoria, que fueron instalados en el sitio donde fuera la casa de sus padres, resultaron destruidos. Los efectivos policiales de la Comisaría 28 de la compañía Cerro Verá ciudad de Pirayú tomaron intervención tras conocerse lo ocurrido.

En el sitio no se encontraba ninguna persona. Los intervinientes ingresaron para verificar lo denunciado y constataron que un muro de ladrillo que sostenía el busto del Gral. José Eduvigis Díaz y la placa conmemorativa se encontraba derrumbado dentro del predio del monumento histórico, ubicado en la compañía Cerro Vera.

Prometen reconstruir el monumento

En un comunicado, la Municipalidad, administrada por la intendenta Cynthia Godoy de Egusquiza (PLRA), calificó el hecho como “¡Lamentable!”. Señala que el honor y el patriotismo son valores que no se pueden medir, ni mucho menos ignorar su importancia como el sostén de un ideal comunitario que vive de su rica historia.

La administración municipal indica en el escrito que se encarga de fortalecer esos mecanismos de valores altruistas, fomentando el crecimiento y el cuidado de los espacios públicos e históricos. Sin embargo, observan actos deleznables que perjudican a todos por igual.

“¡Así quedó el monumento al gran Gral. José Eduvigis Díaz! ¡Lamentable! Estamos trabajando para reponer el monumento. Vamos a realizar las denuncias correspondientes y solicitar que se investigue el hecho.”, indica parte del texto.