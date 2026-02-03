Piden suspender conexiones domiciliarias del alcantarillado en Pirayú

En ese contexto, el concejal colorado Jorge Rossi adelantó que propondrá a la Junta Municipal solicitar al fiscal de la Unidad Penal N°3, Alfredo Ramos Manzur la suspensión de las instalaciones domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario. Es el marco de la causa por procesamiento ilícito de desechos que se encuentra en investigación en el Ministerio Público.

El pedido apunta a que las conexiones se detengan mientras dure el proceso judicial y se garantice que los cauces hídricos no continúen siendo afectados.

El edil explicó que la medida se plantea ante las falencias detectadas en el proyecto de alcantarillado sanitario condominial que se viene desarrollando en el distrito.

Además, señaló que el objetivo es resguardar a la ciudadanía y evitar mayores daños ambientales hasta que se esclarezcan las responsabilidades de la posible contaminación del arroyo Piro’y que habría causado la muerte de más de nueve animales vacunos del ciudadano Sergio Daniel Salinas. Sobre dicho hecho se abrió la investigación fiscal.

Ordenanza obligatoria

Por otro lado, también la Junta Municipal local ya rechazó recientemente el proyecto de ordenanza remitido por la intendenta Cynthia Godoy de Egusquiza (PLRA), que buscaba reglamentar la conexión obligatoria al sistema de alcantarillado sanitario condominial.

La mayoría de los concejales consideraron que la propuesta pretendía condicionar el pago de otros impuestos municipales a la conexión previa a la red cloacal.

El concejal Rossi sostuvo que la ordenanza rechazada estaría viciada de irregularidades y que su aplicación beneficiaría únicamente al ente ejecutor del proyecto, el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), en detrimento de los ciudadanos.

Afirmó que se intentaba imponer la obligatoriedad de la conexión como requisito para cumplir con otras obligaciones tributarias municipales.

Obra de alcantarillado

Este distrito fue beneficiado con un proyecto de alcantarillado sanitario, cuyos registros presentarían falencias estructurales en las conexiones domiciliarias, porque están filtrando en algunos sectores. Se presume que hubo filtraciones de los restos domiciliarios que llegaron hasta el arroyo y lo que habría ocasionado la contaminación del cauce, explicó el concejal Rossi.

Las obras se ejecutan en el marco de la Licitación Pública Nacional N.° 03/2020, ID N.° 387486, denominada “Construcción de obras de sistemas de alcantarillado sanitario condominial y mejoramiento de los sistemas de agua potable en las ciudades de Choré, Yby Yaú, Pirayú y Yaguarón”.

La obra, cuya inversión supera los G. 15.090.031.766, fue adjudicada a la Constructora Feldmann S.A., cuyo representante legal es Lucas Reckziegel. El proyecto forma parte del programa “Construcción de sistemas de agua y saneamiento para pequeñas ciudades y comunidades rurales e indígenas del Paraguay”, a cargo del Senasa, y es financiado mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con apoyo del Instituto de Crédito Oficial del Reino de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Procesados

En la causa judicial están imputados el presidente de la Junta de Saneamiento local, Gedeón Gómez Paredes, por los supuestos hechos de procesamiento ilícito de desechos y envenenamiento de cosas de uso común, quien cumple arresto domiciliario.

También se encuentra imputado Julio César Rotela, de la Constructora Feldmann S.A., por presuntos hechos punibles contra el medio ambiente, procesamiento ilícito de desechos, envenenamiento de cosas de uso común y frustración de la persecución y ejecución penal.

Asimismo, fue imputado Lucas Reckziegel, uno de los responsables del proyecto de alcantarillado sanitario de la Constructora Feldmann S.A., fue imputado por los supuestos hechos punibles contra el medio ambiente, procesamiento ilícito de desechos y envenenamiento de cosas de uso común.