Joven docente fallece en accidente de tránsito en Altos

La víctima fatal fue identificada como Johana Carolina Acosta Rodríguez, de 28 años, quien residía en el barrio Virgen del Rosario de la ciudad de Altos, departamento de Cordillera. La joven se desempeñaba como docente, por lo que su fallecimiento generó profunda consternación entre familiares, allegados y miembros de la comunidad educativa.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el accidente involucró a un camión de gran porte que colisionó en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. A raíz del fuerte impacto, la mujer sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte prácticamente en el sitio.

Hasta el lugar acudieron agentes policiales, bomberos voluntarios y personal de salud, quienes realizaron los procedimientos correspondientes. El Ministerio Público fue comunicado del hecho para las diligencias de rigor, mientras se busca determinar las causas exactas del siniestro, incluyendo la posible velocidad del camión y las condiciones de la vía al momento del choque.

Tramo peligroso

Vecinos de la zona señalaron que el tramo que une Altos con Loma Grande, donde ocurrió el accidente, registra mucho tránsito vehicular y que en varias ocasiones hubo percances, por lo que reiteraron el pedido de mayor precaución a los conductores.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue conforme al protocolo legal vigente y posteriormente entregado a sus familiares.

