Padres generan embotellamiento frente al Colegio Cristo Rey

En la avenida Ygatimí, entre Montevideo y Colón, el tránsito se torna caótico en los horarios de entrada y salida escolar. Desde hace años, padres de alumnos del Colegio Cristo Rey estacionan en doble fila para dejar o recoger a sus hijos, lo que reduce la circulación a un solo carril.

Un equipo de ABC TV constató este martes que varios conductores detuvieron sus vehículos sobre la calzada, lo que ralentizó considerablemente el flujo vehicular en la zona.

La situación afecta incluso al transporte público. Algunos buses deben detener la marcha y esperar a que los padres desciendan con sus hijos o retiren a los estudiantes para poder continuar su recorrido.

Conductores particulares también expresan su molestia por la congestión que se forma a diario en ese tramo, considerado uno de los puntos conflictivos del microcentro capitalino en horario escolar.

Lea más: Carlos Martini vuelve al Cristo Rey luego de 50 años y este fue el motivo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Operativo de la PMT en 87 instituciones

Desde la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción informaron que se estableció un perímetro habilitado para el ascenso y descenso de alumnos frente mismo a la institución educativa.

El jefe de Operaciones de la PMT, Daniel Cárdenas, señaló que, en el marco del operativo retorno a clases, la cobertura se extiende a 87 instituciones educativas de la Capital durante los horarios de mayor circulación.

Lea más: Colegio Cristo Rey recuerda 50 años de la intervención stronista

No obstante, pese a los controles, la doble fila persiste y continúa generando complicaciones en el tránsito en pleno centro de Asunción.