Retrato de Serafina Dávalos ya forma parte de la Galería de Heroínas y Héroes de la OEA

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó sobre la presentación oficial del retrato de Serafina Dávalos (1883–1957) en la galería ubicada en su sede institucional.

Según la publicación, el homenaje se realizó por iniciativa de la Misión de Paraguay ante el organismo hemisférico, destacando la trayectoria de quien fuera la primera mujer abogada del Paraguay, además de jurista y educadora.

Pionera del feminismo en Paraguay

En el mensaje difundido, la organización resaltó que Dávalos desafió las estructuras legales y sociales que, a comienzos del siglo XX, limitaban los derechos de las mujeres.

Recordaron especialmente su tesis titulada “Humanismo”, en la que defendió la igualdad civil, el acceso de las mujeres a la educación, la autonomía económica y su participación en la vida pública, postulados considerados adelantados para su época.

Referente del sistema interamericano

La OEA subrayó que el legado de la jurista paraguaya constituye hoy un antecedente clave en la evolución de los derechos de las mujeres dentro del sistema interamericano de derechos humanos.

“Honramos su vida y su visión, que continúan inspirando la construcción de sociedades más justas, igualitarias y democráticas en las Américas”, señala la publicación oficial.

Con este acto, la figura de Serafina Dávalos se integra formalmente al espacio que reconoce a personalidades que marcaron hitos en la historia y en la defensa de los derechos en el continente.