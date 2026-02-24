Radiografía de la mujer paraguaya, según el INE

De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) del 2025 realizada por el INE, la población femenina en Paraguay alcanza las 3.070.328 personas, lo que representa el 49,8% del total a nivel país.

En el ámbito de la formación, las mujeres de 15 años y más cuentan con un promedio de 10,3 años de estudio, una cifra mayor en comparación a los hombres -10,1-, según citó el titular del instituto, Iván Ojeda.

Otro punto que destacó el funcionario es el rol central de las mujeres dentro de la estructura familiar, ya que el 38,5% de los hogares paraguayos están encabezados por mujeres.

“El 38,5% de los hogares tienen a una mujer como jefa de hogar; aporta la principal parte para el sostenimiento de ese hogar. Es una persona reconocida como líder”, agregó.

Lea más: Día de la Mujer Paraguaya: cardenal pide protegerla de la violencia y garantizar su participación

Mujeres en el mercado laboral

En lo que refiere al mercado laboral, un total de 1.419.378 mujeres se encuentran ocupadas, lo que equivale a una tasa de ocupación del 60,8%.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En cuanto a la categoría ocupacional, el 31,3% trabaja como empleada u obrera en el sector privado, mientras que el 29,6% lo hace por cuenta propia. Otras áreas relevantes incluyen el empleo doméstico con un 15,9% y el sector público con un 12,9% de participación femenina.

Por otra parte, solo el 3,1% ocupa posiciones de empleadora o patrona, mientras que solamente un 20% de las mujeres llegan a ocupar cargos electivos o escaños.

Finalmente, en el aspecto económico, el promedio de ingresos mensuales para las mujeres de 15 años y más se sitúa en 2.767.000 guaraníes, un monto que revela una “brecha” entre el promedio de los hombres que supera los G. 3.000.000, nuevamente, según datos brindados por el funcionario.

Lea más: Día de la Mujer Paraguaya: campesinas donan su producción y reclaman atención del Estado