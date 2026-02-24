Secuestradores de Almir De Brum no volvieron a contactar: así prosigue la búsqueda

La familia del productor sojero Almir De Brum Da Silva, secuestrado la semana pasada, había solicitado que las autoridades se retiren de la zona. El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, indicó que se realizó el repliegue pero que continúan en la búsqueda a través de trabajos de inteligencia, “porque es un derecho y deber constitucional”.

“Trabajamos haciendo que nuestras operaciones no constituyan un peligro para la vida del secuestrado”, indicó.

También manifestó que hasta el momento la familia no tuvo contacto con el grupo criminal.

Antecedentes

El secuestro de Almir De Brum Da Silva, un agricultor de 32 años, ocurrió el pasado viernes 20 de febrero de 2026 alrededor de las 16:40 en la zona de Yerutí 2ª Línea, departamento de Caaguazú, en el límite con Canindeyú.

Su padre reportó la desaparición tras encontrar la cosechadora encendida en su propiedad y un panfleto.

La Policía Nacional y el Ministerio de Defensa atribuyen el hecho al grupo criminal autodenominado EPP.

Sus familiares emitieron un comunicado público expresando su disposición a cumplir con las exigencias de los captores, pero solicitaron una prueba de vida para avanzar en cualquier negociación.

