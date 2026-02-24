Decreto habilitará a FF.AA. el uso de armamento contra grupos criminales

El anuncio de la nueva disposición del Poder Ejecutivo, vía decreto, que se espera la publicación oficial, se realizó tras la reunión del Consejo de Defensa Nacional (Codena) que fue presidida por el jefe de Estado, Santiago Peña, en Palacio de López.

El plan se da en el marco del secuestro del productor de soja, Almir De Brum Da Silva, atribuido a un conocido grupo criminal. El hecho ocurrió el sábado último en la localidad de Curuguaty, Dpto. de Canindeyú.

Conforme al anuncio, el decreto reglamenta la Ley N° 5.036/13, normativa que modifica y amplía la Ley N° 1.337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna.

Según el informe oficial se dispondrá la flexibilización para el desplazamiento y la ejecución de operativos dentro del territorio nacional, por parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), en función a las amenazas detectadas en materia de seguridad.

El ministro de Defensa, general (SR), Óscar González, aclaró que el decreto no dará más poder a las FF.AA. sino que mediante el documento el Presidente de la República puede ordenar el empleo de elementos de combate en los puntos del territorio nacional en los cuales se precisa de esa intervención de elementos de combate. “Y este decreto, si bien es cierto, le va a facultar a las FF.AA. de intervenir en cualquier parte del país”, expresó el titular de Defensa.

González también aseguró que el documento no dispondrá un aumento del presupuesto del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

Requisitos

El ministro Óscar González aclaró que para que las FF.AA.. intervenga en cualquier zona del país frente a un grupo criminal, ésta debe tener como mínimo tres características: 1. Tener armamento de guerra, como fusiles, 2. entrenamiento pseudo militar y 3. tener intención de ponerse por encima de la autoridad del Estado, es decir, grupo subversivo.

De acuerdo al titular de Defensa, el decreto otorgará a las FF.AA. “un amparo legal” para intervenir en cualquier departamento del país en caso que la información es de inteligencia así lo indique.

El general González también aseguró que los operativos tendrán la autorización correspondiente del Ministerio Público y del Poder Judicial.